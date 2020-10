Erika Zaba y Mariana Ochoa inauguran otra sucursal de su negocio

Erika Zaba y Mariana Ochoa, la integrante de ov7 han decidido emprender nuevamente, y por ello realizaron la inauguración de su tienda de disfraces en Querétaro, la cual no sólo les ayudará a tener un mejor ingreso, sino que reforzará sus relación, no solo de amiga, sino ahora como socias.

Y es que después de 30 años de amistad y de conocerse, las famosas se convirtieron en empresarias hace algunos años, y su meta principal es poder crear una cadena de tiendas de difraces y abrir un local distinto cada año, en varias partes de la república.

Desde hace 10 años las cantante abrieron la primera tienda en la ciudad de México, y poco a poco han ido expandiendo este negocio, y aunque pensaban no poder lograrlo este año, finalmente han dado este importante paso, y abrir su sucursal en Juriquilla.

“Hemos abierto una tienda por año. Este año no quisimos que fuera la excepción a pesar del año tan complicado que hemos vivido todas las familias mexicanas. Y pues mira, un sueño más hecho realidad”, dijo Mariana Ochoa.

Erika Zaba y Mariana Ochoa apoyan a la sociedad

A través de su cuenta de Instagram oficial, la cantante Mariana Ochoa agradeció a su compañera de OV7, pero sobre todo, reconoció que juntas han dado empleos a decenas de personas en el país.

“Aquí estamos impulsando empleos, impulsando la economía de México. Érika y yo hemos luchado por nuestros sueños y nos gusta saber que ha sido ejemplo e inspiración para muchas mujeres”.

Las vocalistas de OV7 han demostrado que no se pueden quedar con las manos cruzadas, y si bien ahora no han tenido un gran trabajo dando conciertos, ya que todos los eventos se encuentran cancelados, como empresarias no se han dejado vencer por la pandemia.

¿Conocías la tienda de disfraces de Mariana Ochoa y Erika Zaba?, ¿Hay alguna de estas tiendas en tu ciudad?