Erika Zaba revela su estado de salud, tras su reciente cirugía

Erika Zaba habla de su recuperación, tras su cirugía

Erika Zaba, a través de sus redes sociales, reveló cuál es su estado de salud, tras someterse a una peligrosa cirugía y afirmó que a pesar de sentirse nerviosa, su procedimiento salió muy bien.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer recientemente que Erika Zaba de OV7 entra a quirófano de emergencia, a causa de dos hernias.

La cantante de igual forma agradeció el apoyo de sus seguidores, mismos que estuvieron muy preocupados de su estado de salud.

Erika Zaba en Instagram

Erika Zaba habla de su recuperación con sus seguidores

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante e integrante del grupo OV7 reveló a sus seguidores, que se encontraban preocupados por su salud, que se encuentra en buenas condiciones.

Además agradeció a sus familiares, amigos y fans por estar al pendiente y de las muestras de cariño por medio de redes.

Aseguró que la cirugía fue para tratar dos hernias y aunque el procedimiento la tenía muy nerviosa, logró tranquilizarse.

“Estuve muy nerviosa, no quería externarles mi nerviosismo, pero traté de mantener la calma, la verdad es que todo salió muy bien”, comentó.

Detalló que se encuentra mucho mejor y que su recuperación está siendo todo un éxito, pues está siguiendo todas las recomendaciones al pie de la letra.

Erika Zaba habla de su recuperación

Erika Zaba pide a sus seguidores consejos para su recuperación

La cantante Erika Zaba reveló que una de las cosas que más le preocupaba era el hecho de no poder cargar a su hijo, sin embargo asimiló la situación.

“Emi entendió perfecto que no lo puedo cargar, me lo pongo en las piernas, le cuento un cuento, me preocupaba mucho no poderlo cargar, pero él es muy listo y lo entendió perfecto”.

Cabe resaltar que la famosa mostró su mano, la cual todavía sigue hinchada, sin embargo aseguró que ya se encuentra mejor:

“Lo único, fue que se me inflamó la mano por la anestesia, pero ahí va, está en recuperación”, aseguró.

Finalmente Erika Zaba pidió a sus seguidores sugerencias de aderezos para agregar a su dieta, misma que debe seguir por un tiempo.

