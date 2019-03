Erika Zaba de OV7 cumple su sueño de tener un bebé

La cantante Erika Zaba, de 40 años, y su esposo Francisco Oliveros, de 44, desde el año pasado han hecho muchos intentos para lograr concebir un hijo, sin ningún resultado favorable.

Fue hasta ahora que recurrieron a un tratamiento de fertilidad, donde Jessica, la hermana menor de Erika, le donó sus óvulos para ayudarlos a cumplir su sueño, y fue así como la cantante al fin logró embarazarse.

-Platícanos, ¿cómo está Erika ahora que dejó la gira de los 90’s Pop Tour?

“Bien. Fue una decisión difícil, pues estar sobre un escenario y comunicar es su vida; pero el sueño más grande junto a Frank, es tener un bebé y parece que le funcionó bastante bien quedarse quieta”.

-¿A qué te refieres?

“No le ha dicho a nadie porque quiere esperar los tres meses reglamentarios, pero ya está esperando a su primer bebé. Yo la vi y tiene un brillo especial; los que no saben le dicen que la ven radiante. No cabe de felicidad, sólo sus hermanas saben la noticia y les pidió que fueran discretas”.

-¿Por qué?, ¿hay algo malo?

“Quiere ser precavida y paciente; el médico le dijo que no comentara nada porque están esperando a que el bebito se afiance. Ella está que se come las uñas por gritarle a todo el mundo que será mamá. No le han dicho que haya algo malo, pero sé que la están checando, literal, casi cada dos o tres días”.

-¿Con qué fin?

“Creo que es un tema de ver que su bebito siga desarrollándose, porque todo puede ocurrir. La checaron, y sé que salió positivo su primer examen de sangre, pero deben cuidar cualquier tipo de situación”.

-Erika ha de estar feliz...

“El último año ha sido un manojo de emociones que la tienen como en una montaña rusa, primero porque no pegaba, después por los tratamientos, luego por dejar OV7, y ahora no puede contarle su secreto a nadie; pero es la más feliz. A la gente que le ha preguntado, le dice que se está acoplando a su vida de ama de casa, y que no ha sido nada fácil”.

-¿Y eso?

“La güera tiene la pila al mil y que el médico le haya pedido que no hiciera nada de actividades fue como detener un torbellino; ahora se ha dedicado por completo a su casa y a Frank. Sé que irá al concierto de OV7 el próximo fin, pero sólo como una espectadora”.

-¿Su esposo cómo está?

“Es el más feliz, la adora y la ha apoyado en todo. Se aman profundamente, parecen el matrimonio perfecto. Él sabe que se casó con una gran mujer, y ahora no caben de alegría porque serán papás. Frank ya vivió la experiencia, pero está seguro de que Erika será una extraordinaria mamá. Además, ese bebé ha sido muy buscado por los dos”.

-¿Se hizo muchos tratamientos?

“Se sometió a dos intentos, pues vieron quedespués de fecundar los óvulos, éstos no evolucionaban; hasta le pidió a su hermana Jessica que le donara los óvulos. Mi amiga es perseverante, y ahora cumplirá lo único que deseaba: tener un hijo”.

-¿Sabes si será niño o niña?

“Es muy pronto para saber. Erika sólo esperaque esté sano. Ella dijo que no descansaría hasta tener un bebé en sus brazos, y créeme que se lo merece”. -¿Por qué hasta ahora se embarazó, si vimosque su hermana y ella estuvieron en la clínica en octubre? “Porque la inseminación se la hicieron hastafinales de enero o principios de febrero, y por fin dio resultados. Este año su aniversario número dos será más especial”, finalizó.