Érika Zaba de OV7 asegura que los abucheos hacia Ari Borovoy la lastimaron

La integrante del grupo OV7 rompió el silencio y ha dicho a los fans que se siente lastimada por lo acontecido durante su presentación en el último concierto de los 90's Pop Tour cuando estos abuchearon a su compañero en el escenario.

Esto ocurrió cuando los integrantes de OV7 terminaron de cantar “Enloqueceme” como parte de su participación en los 90's Pop Tour y tomaron un pequeño descanso para agradecer a sus fans todo el apoyo recibido durante los 30 años de carrera artística.

Como sabrás, Ari Borovoy y el grupo OV7 conformado por Mariana Ochoa, Óscar Schwebel, Lidia Ávila y Érika Zaba protagonizaron una serie de dimes y diretes al darse a conocer que Bobo Producciones los había dejado fuera de los últimos shows sin razón.

Esta situación causó una gran molestia entre los fans, pues aseguraban que los OV7 merecían estar hasta la última fecha porque han sido de los pocos integrantes que han permanecido en la gira desde que iniciaron los 90's Pop Tour en el año 2017.

Érika Zaba, integrante del grupo, ha expresado su sentir ante el incómodo momento que Ari Borovoy vivió en la Arena Ciudad de México cuando fue abucheado justo después de tomar el micrófono para dedicarle unas palabras a los 22 mil asistentes.

A través de sus stories de Instagram, los fans pudieron conocer lo que Érika pensaba acerca de lo sucedido el pasado jueves en el concierto de los 90´s Pop Tour y les pidió a los fans que no se enganchen con los problemas que ocurran en OV7.

“Lo que pasó fue muy feo, no me gustó nada, me lastimó. Me parece que los OV7 estamos acostumbrados a un público que siempre está con la mejor vibra y la mejor energía” aseguró Érika en sus Stories.