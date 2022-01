¿Erika Buenfil y Luis Miguel fueron novios?

Erika Buenfil y Luis Miguel si fueron novios, aunque la relación fue breve, la bella actriz ha expresado que fue un bonito romance que aunque no duró mucho tiempo finalizó en buenos términos.

La famosa ha definido como ‘fantástico’ el romance que tuvo con Luis Miguel. Erika Buenfil y Luis Miguel tuvieron un romance luego de conocerse en Monterrey, ella detalló que su convivencia con él en ese tiempo fue muy amena, incluso dijo que podía disfrutar de presentaciones musicales privadas en su casa, ya que él cantaba para ella con frecuencia.

Si deseas conocer cómo fue el romance entre Erika Buenfil y Luis Miguel, a continuación La Verdad Noticias te comparte los detalles de esta breve pero bonita relación que tuvieron los famosos.

¿Qué pasó con Erika Buenfil y Luis Miguel?

Erika Buenfil y Luis Miguel tuvieron un encuentro después de que ella acudió como una fan más a uno de sus conciertos, desde la audiencia llamó su atención del Sol de México y gracias a amigos en común de su familia pudo contactarla luego del show.

Ella no podía creer que realmente la llamara el cantante, acusó a su hermano de estarle jugando una broma, pero si era Luis Miguel quien la contactó, salieron a cenar y congeniaron bien, tuvieron una relación que ella definió como ‘muy bonita’.

Desafortunadamente la relación entre Erika Buenfil y Luis Miguel no continuó, ambos siguieron con su vida, la famosa aún no tenía a su hijo y el cantante estaba en su momento de más éxito, ella agradece este efímero romance y asegura que si algún día se vuelven a encontrar, está segura que Luis Miguel la saludará con mucho cariño porque no terminaron mal su breve relación.

Erika Buenfil y Luis Miguel en la serie

La serie de Netflix de Luis Miguel cuenta la biografía del cantante donde se relatan los pasajes de su vida y todo lo que atravesó para llegar a donde hoy se encuentra. Es así que con sus canciones como aliadas el cantante nacido en Puerto Rico se logró consolidar como uno de los representantes de México en el ámbito musical.

A pesar de que en la serie se mencionan a varias mujeres que marcaron la vida amorosa y personal del cantante, la relación entre Erika Buenfil y Luis Miguel no apareció en ninguno de los capítulos.

¿Cuáles fueron las novias de Luis Miguel?

Este es el listado de las mujeres que le robaron el corazón a Luis Miguel:

Lucerito (1985)

En la primera mitad de los ochenta, Luis Miguel y Lucerito protagonizaron la película 'Fiebre de amor' y de inmediato surgieron rumores sobre la química de los dos jóvenes actores.

Mariana Yazbek (1987)

Luis Miguel sostuvo una relación con la fotógrafa Mariana Yazbek, quien era seis años mayor que él (LuisMi tenía 17) y se convirtió en su primera novia oficial. El noviazgo solo duró seis meses, pero tendría una gran importancia en la vida del cantante.

Stephanie Salas (finales de los 80)

Stephanie Salas, la hija de la actriz Silvia Pasquel tuvo un romance pasajero con Luis Miguel; sin embargo, de esa relación nació una niña: Michelle Salas.

Lucía Méndez (1990)

Ella lo recuerda como alguien muy espléndido y maduro, pero al final pudo más el remordimiento por la gran diferencia de edad y ella terminó la relación.

Issabela Camil (finales 1980-inicios de 1990)

Issabela Camil, cuyo verdadero nombre es Erika Ellice Sotress Starr, fue una de las mujeres más importantes en la vida de Luis Miguel y lo acompañó a través de episodios difíciles en su vida. La relación terminó debido a que ambos tenían planes de vida muy distintos, y en esta nota te contamos todos los detalles al respecto.

Brigitte Nielsen (1995)

En 1995, Luis Miguel tuvo un noviazgo fugaz con la actriz y modelo Brigitte Nielsen, originaria de Dinamarca.

Daisy Fuentes (1990-1993, 2003)

Luis Miguel y Daisy Fuentes salieron esporádicamente durante varios años, hasta que ella se involucró en un plan romántico con Cristian Castro, uno de los principales rivales profesionales de El Sol. La pareja se dio una segunda oportunidad en 2003, pero tampoco funcionó.

Paty Manterola

Aunque no fue tal cual un noviazgo, la serie de Luis Miguel reveló que la relación del cantante con la integrante de Garibaldi Paty Manterola fue mucho más que una amistad.

Mariah Carey (1998 - 2001)

Durante tres años, Luis Miguel y Mariah Carey se convirtieron en una de las parejas más celebradas tanto en México como en Estados Unidos. Su relación estuvo llena de detalles y canciones, pero terminó en 2001 por acuerdo mutuo.

Myrka Dellanos (2003)

Salieron por algunos meses en 2003 y, aunque se les veía muy enamorados, prefirieron dejar todo en una bonita amistad.

Aracely Arámbula (2005-2009)

La única que llegó al altar con Luis Miguel fue la actriz Aracely Arámbula. Se conocieron en 2005 en Venecia, se casaron y juntos tuvieron dos hijos: Daniel y Miguel. Actualmente Aracely quiere demandar a Luis Miguel por no pagar la pensión alimenticia de sus pequeños.

Kasia Sowinska (2014)

Tras el divorcio, Luis Miguel estuvo soltero un buen tiempo, hasta que comenzó a salir con la polaca Kasia Sowinska, de quien se separó pocos meses después.

Desirée Ortiz (2017)

Tres años después El Sol se involucraría con la periodista y empresaria venezolana Desirée Ortiz. Sin embargo, su carácter resultó demasiado intenso e incontrolable para el cantante.

Mollie Gould (2019 - actualidad)

Finalmente, la dueña actual del corazón de LuisMi es la modelo y corista Mollie Gould, de solo 21 años de edad. Ambos se conocieron en la gira México por siempre del cantante y desde entonces han sido inseparables.

Así como la relación entre Erika Buenfil y Luis Miguel, cada una de las mujeres con las que anduvo el cantante formaron parte de su vida y de su trayectoria en el medio.

