Érika Buenfil y Jorge Salinas serán protagonistas en 'Perdona nuestros pecados"

Érika Buenfil y Jorge Salinas protagonizarán nueva telenovela

Érika Buenfil confirma que regresa a las telenovelas y de la mano del gran Jorge Salinas, con quién protagonizará la intensa historia de "Perdona nuestros pecados" la nueva superproducción de TelevisaUnivisión que llegará de la mano de la productora Lucero Suárez.

Para la Buenfil representa un enorme reto en su carrera el interpretar a una mujer sumisa y abnegada que se encuentra bajo el encanto de un hombre fuerte y de carácter temperamental que interpretará Salinas.

Aunque mucho se ha dicho de que Buenfil estará en la tercera temporada de "La casa de los famosos", de momento se concentrará en su carrera como actriz sumando así un nuevo protagónico hacia largo historial de melodrama en México.

En una declaración para los medios del espectáculo la actriz confirmó que regresa a las telenovelas con un protagónico y nada más y nada menos que al lado de Jorge Salinas en una producción de Televisa Univision con Lucero Suárez.

"Muy contenta con un personaje que me encanta, con una producción [con la] que me gusta trabajar, es la segunda vez que trabajo con Lucero [Suárez] y estoy muy contenta, ahora sí lo estoy diciendo oficialmente porque no me gusta decir mucho las cosas, pero ya es un hecho",dijo Buenfil.

En esta historia la actriz coincide nuevamente con Jorge Salinas, con quien trabajó años atrás en el melodrama "Te doy la vida", con la novedad de que en esta ocasión ya no serán suegra y yerno sino pareja sentimental.

"Soy pareja de Jorge Salinas, Soy una mamá de una familia de muchos hijos, de una familia muy adinerada en una hacienda, él es un hombre muy poderoso, entonces aparentemente soy una mujer muy sometida y muy tranquila, pero luego resulta que siempre no y me salen las uñas cuando veo ciertas cosas que no me gustan; en fin pasan cosas muy interesantes", adelantó sobre el personaje.

Finalmente la actriz se mostró sumamente emocionada de formar parte de esta telenovela, ya que, además de contar con un elenco multiestelar, la gran historia promete cautivar al público televidente.

Todo lo que se sabe de 'Perdona nuestros pecados'

"Perdona nuestros pecados" es el título que llevará por nombre las nuevas súper producción de Televisa Univisión que la productora Lucero Suárez se encargará de realizar, en donde ya ha confirmado qué será Emmanuel Palomares y Oka Giner los protagonistas juveniles.

Además de Érika Buenfil y Jorge Salinas, se sabe que en el elenco estarán estrellas como César Évora, Sabine Moussier, Marisol del Olmo y Osvaldo de León, aunque de momento no se sabe la fecha en que estará al aire.

