¿Erika Buenfil sufrió discriminación? Esto es lo que se sabe

Erika Buenfil, es considerada una de las mejores actrices de México gracias a sus diferentes interpretaciones en distintos melodramas, en los que siempre deja una muestra de su talento y preparación frente a las cámaras como lo fue la telenovela “Amores Verdaderos”, en la que compartió escena con la talentosísima Eiza González.

No obstante, en La Verdad Noticias no podemos dejar de mencionar la dura etapa que tuvo que atravesar siendo madre soltera de un pequeño, fruto de la relación que sostuvo con el hijo del ex presidente Ernesto Zedillo hace muchos años, quien supuestamente no quiso ayudarla cuando supo que ella estaba embarazada.

Sin embargo, la llegada de su hijo Nicolás fue algo que la llenó de felicidad y a la vez de incertidumbre, gracias a que mucha gente la criticó pues en ese entonces aparentemente no era aceptado que una mujer fuera madre soltera, por lo que no pudo evitar ser víctima de discriminación.

Erika Buenfil sufrió discriminación

La actriz Erika Buenfil

La actriz Erika Buenfil, confesó que en muchas ocasiones llegaba a restaurantes acompañada de su pequeño hijo, de los cuales la sacaban o era apartada del resto de la gente para que los clientes no la vieran, ya que tener un hijo fuera del matrimonio era considerado un pecado.

Asimismo, aclaró que conforme fueron pasando los años esa situación fue cambiando motivo por el cual comentó lo siguiente, “Las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado y a lo mejor yo lo único que hice fue adelantarme a los hechos".

¿Cuántos años tenía Erika Buenfil cuando se embarazó?

Erika Buenfil y su hijo Nicolás

Actualmente la artista tiene 58 años de edad y su hijo cuenta con 17 años y, Erika llegó a confesar que le dio mucho miedo enterarse de que estaba embarazada, sin embargo jamás llegó a pensar no tenerlo por lo que hoy se siente más que agradecida por la gran oportunidad que tuvo.

En este contexto, es importante mencionar que Nicolás ya conoció a su papá, pues tenía la inquietud de saber quien había sido su progenitor.

