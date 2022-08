Erika Buenfil revela que tuvo un romance con un alto ejecutivo de Televisa

Erika Buenfil confirma que sostuvo un romance con un importante ejecutivo de Televisa.

Erika Buenfil es una de las figuras más emblemáticas en el mundo de las telenovelas, pues cuenta con un exitosa trayectoria, sin embargo esto no la ha salvado de protagonizar escándalos, uno de los más conocidos es un supuesto romance que sostuvo con un importante ejecutivo de Televisa, mismo que años después confirma.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que la fama de Erika Buenfil ha crecido gracias a su cuenta de Tik Tok, siendo considerada como la reina de la plataforma, sin embargo su carrera inició desde muy joven.

Sin embargo, uno de los escándalos más sonados a lo largo de su carrera, es el romance que sostuvo con un ejecutivo de Televisa, cuando aún era muy joven, pues incluso se rumoró sobre una relación por interés.

Erika Buenfil y Victor Hugo O'Farril

¿Qué dijo Erika Buenfil?

En una reciente entrevista Erika Buenfil confirmó que tuvo un romance con Victor Hugo O'Farril, sin embargo aseguró que el productor intentaba olvidar a Salma Hayek, de quién estuvo muy enamorado.

“Si fue novia de ese señor, pero legal. Él me conoció muy joven, yo tenía 14 años y andaba con mi mamá mañana, tarde y noche. Mi mamá no me soltaba y si era consentida, pero no andaba en malos pasos. Cuando tuve una relación real, ya tenía casi 30 años”.

Recordemos que este fue uno de los romances más polémicos de Erika Buenfil, sumándose al que tuvo con el cantante Luis Miguel.

Te puede interesar: Erika Buenfil muestra sus mejores pasos de perreo intenso

¿Cuál es la edad de Erika Buenfil?

¿Cuál es la edad de Erika Buenfil?

Actualmente la reconocida actriz Erika Buenfil tiene 58 años de edad, nació el 23 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.

Erika Buenfil ha participado en varias exitosas producciones de Televisa, entre las que destacan “Marisol, Tres Mujeres, El Derecho de Nacer” entre otras.

La última producción en la que Erika Buenfil participó fue en “Vencer al pasado” del 2021, sin embargo es muy activa en redes sociales y ha tenido participaciones especiales en programas como “Netas Divinas”.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram