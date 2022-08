Erika Buenfil revela que su hijo conoció a su papá después de 17 años

Erika Buenfil habla del encuentro entre su hijo y su papá.

La actriz Erika Buenfil sorprendió a sus seguidores, luego de que dio a conocer que su hijo Nicólas, después de 17 años ya conoció a su padre Ernesto Zedillo Jr, quién no se hizo cargo de su manutención.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que aunque Erika Buenfil intentó mantener en secreto la identidad del padre de su único hijo, se dio a conocer que fue procreado durante su romance con Ernesto Zeditllo Jr, el hijo del ex presidente de México.

A pesar de que la actriz nunca se había mostrado abierta a hablar sobre el padre de su hijo, recientemente rompió el silencio e impactó con los detalles que reveló.

Hijo de Erika Buenfil conoció a su padre

¿Cómo fue el encuentro entre el hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr?

La actriz Erika Buenfil tuvo una entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube en donde contó que después de muchos años, su hijo Nicólas conoció a su padre, de una manera peculiar:

"Yo no estaba…y me entra una llamada y me dice 'mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa'. Se comunicó con él, porque en algún momento nos pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono, iba a ser el cumpleaños y le dije, ‘tú pídele mi hijito, tú pídele algo ching... caro” reveló.

Según reveló la actriz, para su hijo conocer a su papá fue un buen momento, ya que pudo llenar un vacío respecto a su origen:

“Para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumir en su escuela, para él fue algo muy bueno”.

Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr

Ernesto Zedillo Jr. no se hizo cargo del hijo de Erika Buenfil.

Erika Buenfil y el empresario Ernesto Zedillo Jr tuvieron un romance fugaz y al enterarse que la actriz estaba embarazada, el hijo del ex presidente de México no se hizo cargo.

A pesar de que la actriz Erika Buenfil ha confesado que tuvo mucho miedo de convertirse en madre a los 41 años, sin embargo decidió enfrentar su maternidad sin ayuda del padre.

Al ser cuestionada sobre si siente rencor al padre de su hijo, Erika Buenfil mencionó que “no” y se dijo dispuesta apoyar a Nicolás si está interesado en seguir en contacto.

