Erika Buenfil revela por qué sigue SOLTERA ¿Ya no cree en el amor?

Erika Buenfil se encuentra entre las tendencias del mundo de los espectáculos tras hablar de su vida romántica y aclarar la gran duda que tenían muchos de sus seguidores, de por qué la actriz sigue siendo soltera.

Recordemos que Erika Buenfil se ha consolidado como una de las actrices más queridas y exitosas de la pantalla chica, y a quien hemos visto participar en telenovelas como “Amores verdaderos”, “Marisol” y “Te doy la vida”, entre sus trabajos más recientes.

Asimismo esta actriz de 56 años ha logrado conquistar las plataformas digitales de una manera sorprendente, ganándose el título como la “reina del Tik Tok”, debido a su alto número de seguidores.

Sin embargo en esta ocasión no fue ninguno de sus ‘Tik Toks’ lo que la llevó a estar entre los titulares, sino la confesión sobre su vida romántica en uno de los programas del famoso youtuber “El Escorpión Dorado”.

De esta manera Erika Buenfil reveló algunas de las razones por las cuales no ha querido darse otra oportunidad en el amor, una duda que ya habían externado varios de sus fanáticos.

“Me he vuelto bien piedra en ese sentido de que no me doy la oportunidad, tengo miedo que me lastimen, soy bien bruta, me enamoro y me entrego, tengo un rato sola y estoy muy feliz”.