Érika Buenfil revela inspiración detrás de su increíble nuevo look ¿Vuelve a tv?

Érika Buenfil acaba de estrenar un increíble nuevo look que sus fans concuerdan que la hace ver hasta 10 años menor.

Las fotos de su nuevo look enloquecieron a sus 3.4 millones de seguidores de Instagram, y al parecer Érika Buenfil tenía un buen motivo para el cambio.

“Ya estaba muy cansada del color, del rubio, me tenía muy amarrada, porque hay que estarlo cuidando y aparte se destrozaba el pelo”, dijo Érika Buenfil.

Desde su cambio de look, la actriz de telenovelas ha presumido su nuevo color de cabello en Instagram así como sus curiosos vídeos de Tik Tok que te hemos compartido en La Verdad Noticias.

¿Érika Buenfil regresa a la televisión?

En su reciente visita al programa “Hoy” de Televisa, Érika Buenfil reveló si dejaría su reciente fama en Tik Tok por un regreso a la televisión.

“Por ahí hay una propuesta y entonces me dijeron ‘¿qué propones?’, yo dije ‘quiero proponer un cambio de look’ y así me quiero presentar en el casting, como para no ser la misma de siempre, el pelo güero güero”.

Érika Buenfil debuta su nuevo look en "Hoy"

Al parecer el cambio de look de Érika Buenfil tiene más motivos que el sentirse rejuvenecida, se trata de un nuevo estilo que la haga llamativa ante los productores.

Andrea Legarreta insistió en el tema de su posible regreso a las telenovelas, a lo que Érika Buenfil respondió: “Parece que sí”.

Para finalizar, Érika Buenfil pidió a sus fans no encasillarse y seguir buscando el cambio: “No me gusta sentirme la típica señora que ya no se da permisos… se nota, y se vale jugar”.

Te puede interesar: Érika Buenfil da TRÁGICA noticia a sus fans ¿Se despide de TikTok?

¿Qué te parece el nuevo look de Érika Buenfil?, ¿Te gustaría verla de nuevo en la televisión? Dinos en los comentarios.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.