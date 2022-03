Érika Buenfil pide que ya no le envíen flores; tuvo problemas con una fan

La actriz vivió un desagradable momento por culpa de una fanática.

Érika Buenfil causó controversia al compartir una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, en los cuales le pide a sus fieles fanáticos que ya no le envíen flores. Sin embargo, debes de saber que esta petición no ocurre porque a la actriz se le haya subido la fama sino porque vivió un desagradable momento por culpa de una seguidora.

De acuerdo a las declaraciones de la estrella regiomontana, ella recibió un hermoso ramo de flores por parte de una seguidora llamada Martha Falcones pero no le agradó la dedicatoria que le hizo llegar junto a este obsequio. “Lindas flores, pero con todo respeto no me gustan sus dedicatorias… La gente está muy loca, ya no mande nada mejor”, escribió en Twitter.

Por medio de su cuenta de Twitter, la actriz reveló que vivió un desagradable momento por culpa de una fan llamada Martha Falcones.

Los mensajes compartidos en su cuenta de Twitter causaron preocupación entre sus fieles fanáticos, quienes señalaron sentirse tristes de que ya no podrán enviarles detalles por culpa de una seguidora. Otros usuarios lamentaron el hecho de que personas se hicieran pasar por fans para tener malas intenciones con los artistas.

Aclara controversia en Twitter

Tras la controversia, la estrella de telenovelas dejó en claro que seguirá aceptando regalos por parte de sus fans.

Debido a que la situación se estaba saliendo de control, la madre de Nicolás Buenfil, quien recientemente fue expuesto por coquetear con La Bebeshita, compartió otro tweet donde asegura que siente un gran cariño por sus fans y que seguirá recibiendo todos sus regalos.

“Aclaración: Solo dije que una persona mandó una nota muy incómoda y muy desagradable, no generalicen amo a mis fans… Y me encantan sus flores”, declaró.

¿Cuántos seguidores tiene Erika Buenfil en TikTok?

La actriz ha conquistado a las nuevas generaciones con sus divertidos videos en TikTok.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Érika Buenfil viene conquistando TikTok desde 2020 y para prueba de ello tenemos el hecho de que su perfil oficial ya supera los 15.4 millones de seguidores, además de que sus videos, los cuales destacan por ser creativos y divertidos, han reunido más de 214 millones de likes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales