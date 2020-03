Erika Buenfil ofende a Sebastián Rulli en Tik Tok ¿Qué pasó?

Erika Buenfil no dudó en completar la reciente publicación de Sebastián Rulli en Tik Tok, video que ya superó las 172 mil reproducciones y con el que la actriz de Televisa no ha dejado de causar revuelo en redes sociales, ya que este parece no haber sido planeado por el famoso de “El Dragón”, llevándose una buena indirecta.

Con humor la famosa Erika Buenfil no ha estimado en disminuir la cantidad de videos que realiza n Tik Tok, aplicación que se ha hecho muy popular entre los famosos de Televisa en los últimos meses, ya sea por el exceso de tiempo libre durante el resguardo por Coronavirus (COVID-19) o darse una oportunidad en algo nuevo.

La publicación original es de Sebastián Rulli, quien lleva menos de un mes en Tik Tok, siendo inducido a tener su propia cuenta gracias al consejo de su pareja Angelique Boyer, pues la misma Erika Buenfil habría inspirado a más celebridades mexicanas en darse la oportunidad en la famosa red social.

El video de Erika y Sebastián Rulli

Erika Buenfil ha presumido su decisión de permanecer en casa durante las próximas semanas de marzo, esto para prevenir un contagio por Coronavirus (COVID-19) y únicamente salir para ocasiones especiales, ya sea de trabajo o algún asunto familiar que requiera de su atención.

El tiempo para reinar en Tik Tok parece seguir en las tendencias de redes sociales y con ello veremos cada vez más las ocurrencias de la actriz de Televisa; si aún no tienes tu cuenta, te invitamos a que le des una oportunidad, pues son muchas las personas que han destacado alegrando el día a los demás.