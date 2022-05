¿Érika Buenfil no quería embarazarse de su hijo Nicolás? Lo confiesa todo

Hoy en día, está muy orgullosa de su hijo Nicolás.

Érika Buenfil se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer la entrevista que ofreció en exclusiva a Adela Micha para La Saga, su programa de YouTube. Durante la plática amena, la actriz confesó que sintió mucho miedo cuando se enteró que estaba embarazada a sus 41 años de edad.

Debido a que el embarazo se dio en medio de un romance fugaz con Ernesto Zedillo Jr., ella llegó a pensar que podría tratarse de un error debido a que en ese momento de su vida no estaba lista para ser madre. Eso sí, ella dejó en claro que el abortar nunca fue una opción.

La actriz terminó enamorándose de la idea de tener un hijo.

“¿Qué voy a hacer? Quería pensar que era un error, o sea, no quería estar embarazada, no que no quería tenerlo, sino que 'me equivoqué y a lo mejor es un error y solo es un atraso', eso sí, pero luego me enamoré de la idea”, declaró la también llamada reina del TikTok, quien se encuentra muy emocionada por grabar su primera serie de televisión.

No hay relación entre padre e hijo

En lo que respecta al padre de su hijo, la protagonista de ‘Amores Verdaderos’ dejó en claro que Ernesto Zedillo Jr. nunca se hizo cargo de él, situación que se ha mantenido igual hasta hoy en día. Asimismo, menciona que la relación entre ambos es muy lejana, pero que Nicolás sí conoce y ha convivido brevemente con las otras hijas de él.

Finalmente, ella contó entre risas que nunca tuvo intenciones de tener un romance con el hijo del ex presidente Ernesto Zedillo y que fue su madre quien la motivó a conocerlo: “Mi mamá fue la que me empujó, me dijo: 'Sal, conócelo, date una oportunidad'... Ahora me dice mi mamá: 'Sí mijita, yo te dije que salieras con él, no que te acostaras con él”.

¿Quién es el papá del hijo de Érika Buenfil?

La actriz ha dicho más de una vez que su relación actual con Ernesto Zedillo Jr. es nula.

Nicolás Buenfil es hijo de Ernesto Zedillo Jr. y Érika Buenfil. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el empresario mexicano no se hizo cargo de su paternidad, misma que surgió durante un breve romance que ambos sostuvieron en 2004. Hoy en día, el joven cuenta con 17 años y para sorpresa de muchos tiene un gran parecido con su padre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales