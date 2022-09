Erika Buenfil no odia al papá de su hijo por estas dos razones

En una entrevista que recientemente le realizó Alberto Pelaéz, Erika Buenfil habló de cómo ha sido su relación con su ex pareja y papá de su hijo Nicolás de 17 años. Este tema ha resurgido, ya que ella reveló que por fin su hijo pudo conocerlo este año como te contamos en La Verdad Noticias.

Se trata de Ernesto Zedillo Jr. y con toda la sinceridad ella afirma que no le guarda ningún rencor por haberse ido durante toda la crianza de su hijo. Incluso le agradeció que se haya alejado por dos poderosas razones.

La primera es porque no fue ningún estorbo para la actriz, ya que al mantenerse lejos de ella y su hijo no fue un estorbo y le permitió vivir esos años en absoluta paz.

Este es el otro motivo por el que Erika Buenfil no odia al papá de su hijo

Erika Buenfil en entrevista con Alberto Pelaéz.

Asimismo, Erika Buenfil revela que siempre estará agradecida con Ernesto Zedillo Jr. porque le proporcionó el mejor regalo del mundo, algo que ningún otro novio le ha dado. Se trata de su hijo, pues es una mamá sumamente feliz de haberlo tenido aunque las cosas con él papá del pequeño no resultaron.

Esto es lo que dijo: "Me regaló la alegría y la bendición más grande, o sea, ningún novio me hizo el mejor regalo que él, porque aparte no estorbó, no me molesta, me dio la libertad de ser madre de un niño maravilloso".

Por ello, asegura que hasta le desea que siempre le vaya bien. Pero sí recalcó que ella no piensa tener ninguna relación con él y siempre se comunicará a través de su hijo o por cualquier intermediario como los medios.

"A través de los medios o a través de mi hijo, salúdamelo, yo siempre le voy a desear algo bueno” dijo la actriz.

¿Quién reveló el nombre del papá del hijo de Erika Buenfil?

Erika Buenfil contra Inés Gómez Mont.

Hasta antes del 2008 nadie conocía quién era el papá del hijo de la famosa Erika Buenfil, pero está información fue revelada por la ex conductora de "Ventaneando" Inés Gómez Mont durante una transmisión del programa en donde hasta dijo que era nieto del ex presidente Ernesto Zedillo.

Pero los conductores de Tv Azteca no han sido los únicos que la ha tracionado, pues también lo hizo Televisa.

