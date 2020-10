Érika Buenfil le niega su amistad a Martha Figueroa ¿Aún no la perdona?

Durante una entrevista para las cámaras del programa ‘Hoy’, Érika Buenfil dejó en claro que no desea ser amiga de Martha Figueroa, esto luego de que ella junto con Pepillo Origel realizaran polémicas declaraciones que involucren a lo que más quiere en la vida, su hijo Nicolás.

“Me reservo el derecho, no podemos ser amigas de todos”, declaró Érika Buenfil.

Tras el argumento de la actriz, Martha Figueroa destacó en la emisión del matutino de Televisa que concuerda con ella: “¿Por qué vamos a hacer amigas de todo el mundo?”.

De inmediato, Paul Stanley, quien es uno de sus compañeros del programa ‘Hoy’, le dijo: “Mínimo ayúdala a trapear o sacar el agua”, a lo que la periodista de espectáculos mencionó: "Ya me iba a ir a trapearle y ahora no. Se ve que si guarda un poco de rencor”, pero después aseguró que ella no tiene problemas con Érika Buenfil.

¿Martha Figueroa se disculpó con Érika Buenfil?

Érika Buenfil, Martha Figueroa y Pepillo Origel protagonizaron una fuerte pelea mediática.

Recordemos que el pasado 11 de agosto, Martha Figueroa aprovechó las cámaras del programa ‘Hoy’ para disculparse con el hijo de Érika Buenfil, pues aseguró que su intención nunca fue molestarlo con sus declaraciones.

“Entonces, te quiero ofrecer una disculpa, me equivoqué, no me equivoqué, me mega equivoqué, porque te dije un apellido que no es el tuyo”, mencionó Martha Figueroa.

A Érika Buenfil no fue del agrado que hicieran mención de su hijo Nicolás en televisión.

La controversial periodista continuó diciendo: “Mi error fue decirte un nombre que no es el tuyo… Eres muy joven y tal vez no conoces mi estilo, pero mi estilo es ese, es sarcástico y es un poco negro, no fue personal, te ofrezco una disculpa, espero que me la tomes en cuenta y gracias por escucharme”.

Fotografías: Instagram