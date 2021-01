¿Erika Buenfil le hizo el feo a una conductora? ¡Pidió no convivir con ella!

¡Nueva polémica! Han revelado en las redes sociales por un periodista de espectáculos, que Erika Buenfil fue invitada al programa "Hoy" de Televisa, pero puso sus condiciones, así es, no quería toparse con una de las presentadoras.

Pero ¿Quién es la conductora que no se presentó al matutino? De acuerdo a Alex Kafiee, quien reveló el escándalo a través de su columna, comentó que la actriz mexicana de 57 años de edad no tenía la intención de convivir con alguien del foro.

Lo ocurrido fue durante la transmisión del lunes 25 de enero, Erika Buenfil pidió a la producción que sí estaría participando, pero con una condición y pidió que no quería que Martha Figueroa se acercara ni tampoco le hablara, pero ¿Por qué pidió esa condición?

Erika Buenfil puso una condición para ir al programa "Hoy"

¿Erika Buenfil mantiene enemistad con Martha Figueroa?

Alex Kaffie comentó lo siguiente: "Aceptó ir el lunes a "Hoy" con una condición 'que esa mujer no se me acerque ni que me dirija la palabra'. Y la producción le cumplió su deseo". Fueron las palabras del periodista, lo que causó revuelo en las redes sociales.

Y es que, aquella situación surgió porque Martha Figueroa hace algunos meses se burló del hijo de la famosa de telenovelas, lo que causó el enojo de la "Reina de Tik Tok" y es por ello que Figueroa no estuvo en ninguna de las secciones del programa de Televisa.

Por su parte, Buenfil estuvo bella y radiante durante su participación, sus fieles seguidores le enviaron halagadores comentarios, debido al sexy vestido que usó para la ocasión, aunque por el momento no ha comentado algo al respecto.

Erika Buenfil prefiere alejarse del escándalo, pero ahora que revelaron la condición que puso para acudir a "Hoy", según lo mencionado por Alex Kaffie, la actriz quizás hable al respecto. Por lo pronto en La Verdad Noticias, te mantendremos informado.

