Érika Buenfil le calla el “HOCICO” a Pepillo Origel por meterse con su hijo

Érika Buenfil es reconocida actualmente por ser la Reina del TikTok y es que con sus divertidos videos se ha ganado el cariño de cientos de internautas que la siguen y comparten sus videos.

Pero ahora la rubia actriz estalló en vivo y fue tajante al asegurar que no perdonará a Pepillo Origel ni a Martha Figueroa por sus críticas y malos comentarios, ya que tocaron el tema de su hijo y eso no lo dejará pasar.

Hay que recordar que Martha Figueroa dijo que los TikTok que hacía la actriz eran dirigidos por su hijo de 15 años, al que se refirió como "el pequeño Zedillo", haciendo referencia a que es nieto del expresidente de México, Ernesto Zedillo, de quien no lleva su apellido ya que nunca se hizo cargo de él.

Érika Buenfil le calla el hocico a Pepillo Origel

Es por eso que recientemente al ser cuestionada sobre esta situación, la Reina del TikTok declaró: No nada más habló de TikTok, siguieron comentando y tocaron el punto de mi hijo y con eso soy chile. Y Martha Figueroa le dice a mi hijo: 'El Zedillito' y les dije perdón, mi hijo se llama Nicolás Buenfil. No es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente.

Eso no fue todo, pues al borde del llanto y visiblemente molesta, la talentosa actriz Érika Buenfil estalló al recordar lo que le hicieron, pues asegura que se metieron con su hijo y eso no lo perdonará nunca.

“Me dolió porque me ha costado un chin... sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie”.

Además Érika Buenfil continuó diciendo: Por eso lo traigo en el 'gaznate' y no lo voy a perdonar. Punto. Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar. No me paga un bistec, no ha pagado una colegiatura, porque es mío y porque soy una chin... y lo saqué adelante.

Entre la misma entrevista Érika Buenfil reveló que si se quería burlar de que hace TikToks o de su apariencia, no le molesta porque es parte de ser una persona expuesta, sin embargo, para ella esta falta es imperdonable.

Cabe destacar que la actriz dijo que creía que Pepillo Origel era su amigo, pero al parecer no, por eso finalizó de esta manera: Yo creía que era mi amigo pero por sacar una nota y salir en un programa chafa que nadie ve, pero no. Tengo noticias, yo tengo 8 millones de seguidores que me quieren… ¿Crees que Érika Buenfil tiene razón en enojarse de tal manera? ¿Pepillo Origel insultó al hijo de Érika Buenfil?