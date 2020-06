Érika Buenfil es DESTROZADA por auto felicitarse en el Día del Padre

Hoy, 21 de junio, se celebra en México y en varios países alrededor del mundo el Día del Padre, razón por la cual varias celebridades del medio del espectáculo han decidido usar sus redes sociales para compartir emotivos mensajes que celebren al jefe de la familia.

Una de ellas ha sido Érika Buenfil, quien a través de su cuenta de Instagram quiso compartir con sus 2.6 millones de seguidores una fotografía donde aparece junto a su hijo Nicolás y en ella adjuntó la frase de “Feliz Día del Padre” para auto felicitarse por haber cumplido con ambos roles por más de 15 años.

La imagen que nos muestra a la carismática actriz con un bigote falso y muy sonriente al lado de su adorado hijo ha logrado superar los 72 mil likes en menos de 24 horas; sus fanáticos no dudaron ni un segundo en llenarla de mensajes amorosos donde reconocían su admirable labor como mamá soltera pero también hubo quien la criticó por auto felicitarse en este día.

Algunos de los comentarios que se podían encontrar dentro de la publicación señalaban que el Día del Padre era exclusivo para celebrar a la figura masculina dentro de la casa e incluso hubo quien aseguró que no era correcto que las madres solteras se adjudiquen este día porque los padres solteros no piden ser reconocidos en el 10 de mayo.

Érika Buenfil responde a las críticas en Internet

La actriz decidió compartir un mensaje en sus historias de Instagram para responder a todas las críticas que ha recibido por parte de los internautas al auto felicitarse en el Día del Padre, en el señaló que merece celebrar esta festividad por todo el esfuerzo que ha hecho para hacer de su hijo Nicolás un hombre de bien.

“Se que muchos pensarán que yo solo soy la madre de Nico y que no puedo ocupar el lugar del padre. También se que le he explicado a él que su papá nunca ha estado para apoyarlo, pero después de 15 años, si me merezco felicitarme porque he cubierto necesidades, he protegido todo con amor… cuidarlo y educarlo para que sea un gran muchacho”, explicó Érika Buenfil.

