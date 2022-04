Érika Buenfil, emocionada por su primera serie de televisión

Tras conquistar el mundo de las telenovelas, la estrella regiomontana se dice lista para triunfar en las series de televisión..

Érika Buenfil causó furor entre sus fans al revelar que ha terminado de grabar un nuevo proyecto y aunque no reveló muchos detalles al respecto, la carismática actriz señaló que estaba muy emocionada debido a que se trataba de su primera serie de televisión.

“Hoy tuve un día muy bonito, terminé mi primera serie.. Estoy contenta de cerrar un ciclo más de navegar ahora en nuevos mares… Gracias a la vida por dejarme seguir haciendo lo que más me gusta: Actuar. Espero vengan nuevas experiencias y estoy abierta para seguir adelante, Amén”, escribió la también estrella de Tiktok desde sus historias de Instagram.

Se espera que los primeros detalles de la serie en la que participa la actriz sean revelados en las próximas semanas.

Además del emotivo texto, la madre de Nicolás Buenfil compartió una fotografía que la muestra siendo enfocada por una cámara de video, lo cual nos permite conocer cómo lucirá su personaje en este proyecto. Tras el anuncio, no se duda que los fans le han enviados sus mejores deseos y mostrarán sus ansias por saber más de la serie.

La actriz aseguró estar muy emocionado por la oportunidad de participar en este proyecto.

Por otro lado, la actriz, quien hace poco captó la atención de Anitta por su fallido intento de perreo en TikTok, señaló que este proyecto la sacó de su zona de confort, lo cual le ayudó a aprender nuevas formas de trabajo, mismas que ayudarán a crecer como artista.

“Experimenté nuevas formas de trabajo y aprendí mucho, nunca es tarde para aprender. Dediqué mi día a hacer las cosas bien y a entregarme con todo mi corazón como siempre lo hago… Salir de mi zona de confort no ha sido fácil, lo he hecho con miedo pero no me detengo”, finalizó Érika Buenfil.

Tras perder su exclusividad con Televisa, la actriz vio resurgir su carrera gracias a TikTok.

Érika Buenfil tiene 58 años de edad, puesto que nació el 23 de noviembre de 1963 en Monterrey, Nuevo León. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la actriz logró darle un nuevo aire a su carrera profesional gracias a TikTok y hoy en día puede presumir que su cuenta oficial cuenta con 15.4 millones de fans y 216.3 mil likes.

