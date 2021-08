Erika Buenfil desmintió participación en un nuevo reality similar a Big Brother

Tras darse a conocer el nuevo programa "La Casa de los Famosos", aseguraron que Erika Buenfil fue elegida para participar en el proyecto que se transmitirá en Telemundo cuyo formato es similar a "Big Brother", pero la famosa rompió el silencio y compartió un contundente mensaje.

Y es que, a través de una entrevista para el programa "Suelta la Sopa", Héctor Sandarti reveló a las conductoras que él será el conductor del reality show, por lo que comenzaron a especular la participación de algunas figuras públicas como Buenfil, Gaby Spanic, entre otros famosos.

En La Verdad Noticias te compartimos sobre los famosos que participarían en reality similar de "Big Brother", pues los conductores de "Con Permiso" revelaron algunos artistas que podrían participar en el nuevo proyecto, aunque ninguno de ellos ha confirmado su presencia en el reality show.

Erika Buenfil rompe el silencio sobre el nuevo reality show

Erika Buenfil revela que no participará en reality show de Telemundo

A través de su cuenta oficial de Twitter, la famosa "Reina de TikTok" Erika Buenfil comentó lo siguiente: “Solo para informar que yo no estoy invitada a participar en Big Brother. Y no estaré en ese programa fake news. No inventen cosas, feliz con la telenovela Vencer el pasado”.

En la publicación que compartió a través de las redes sociales también comentó que está feliz con la telenovela de Televisa, incluso mencionó que después tendrá unas merecidas vacaciones, por lo que la actriz de telenovelas descartó su participación en el proyecto de Telemundo.

Tras los comentarios de Buenfil, los internautas reaccionaron que diversos medios habían dado la noticia de su participación, pero la famosa aseguró que no estaba enterada, mientras que otros seguidores agradecieron que la actriz aclaró aquel rumor incluso le desearon éxito en la telenovela y que disfrute de sus vacaciones.

Cabe mencionar que en el programa “Con permiso” revelaron la posible participación de una ex participante de Acapulco Shore así como parte del elenco de “Me Caigo de Risa”, de igual forma Pepillo Origel reveló que fue invitado al programa, pero no aceptó la propuesta.

Telemundo confirmó que Gaby Spanic si estará en el programa, por lo que la famosa compartió a través de las redes sociales que está nerviosa pero a la vez emocionada por participar en el nuevo reality show, pues sería el regreso de la famosa a la pantalla chica.

Por otro lado, Christian de la Campa será parte del proyecto, confesó que estaba nervioso y emocionado de lo que sucederá en la casa ya que será todo una experiencia porque estará vigilado las 24 horas. Mientras que Celia Lora se mostró también nerviosa.

El reality de “La Casa de los Famosos” iniciará transmisiones el próximo 24 de agosto, el proyecto será en vivo ya que los participantes estarán las 24 horas del día vigilados por las cámaras que estarán puestas en la casa, por lo que el público podrá tener acceso a todas las habitaciones de la casa.

¿Qué le pasó a Erika Buenfil?

La actriz de Televisa fue víctima de una extorsión telefónica

El pasado mes de mayo de este 2021, la famosa fue víctima de una extorsión, la famosa preocupó a sus seguidores al revelar lo que pasó en una llamada, ya que le hicieron creer que la tenían vigilada en su propia casa, lo que asustó a los internautas.

La reina de TikTok vivió un momento de angustia, la famosa decidió poner una denuncia reportando el número donde recibió la misteriosa llamada para que se pueda investigar el caso y así dar con los criminales, pues afortunadamente todo fue un susto para la actriz Erika Buenfil.

