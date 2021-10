Erika Buenfil defiende a su hijo de Pepillo Origel, “que cuide el hocico"

La bella actriz Erika Buenfil tuvo una gran pelea contra el periódista Juan José Pepillo Origel después de que el famoso hablara sobre su hijo y sobre el misterio que hubo con la paternidad del niño, que posteriormente se supo que el padre había sido el hijo del expresidentes, Ernesto Zedillo.

Toda la polémica dio inició en el show “Con Permiso”, en agosto de 2020, cuando el conductor mencionó que estaba harto de los TikToks que Erika realizaba, ya que le parecían muy tontos y no estaban de acuerdo a la edad de la actriz.

Posteriormente Origel le preguntó a la conductora Martha Figueroa que si quién era el que le manejaba las redes a Erika, ya que le parecía que la estaban mal asesorando, y fue en esos momentos que Martha le dijo a su compañero que el hijo de Buenfil era el responsable de que su mamá debutara en la plataforma.

¿Quién es el hijo de Erika Buenfil?

"Pues se supone que el hijo, ¿Qué no? El pequeño Zedillo, creo que… sí, es el hijo, el pequeño niño es el que lo dirige”, comentó la periodista.

Fue precisamente este comentario que refiere a Nicolás Buenfil como “el pequeño Zedillo”, que hizo enfurecer a la rubia actriz regiomontana, quien en varias entrevistas despotricó contra Origel, a quien le dijo que no lo iba a perdonar por lo que había dicho.

“Mi hijo se llama Nicolás Buenfil y punto… y eso fue lo que a mí me dolió porque a mí me ha costado un chin… sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate y no lo voy a perdonar, no tengo nada que perdonarle. Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar”, confirmó Erika a “Ventaneando”.

¿Erika y Juan José Origel volverán a ser amigos?

Tiempo más tarde, Juan José Origel y la actriz y tiktoker Erika Benfil lograron hacer las paces durante el Programa Hoy luego de que el especialista de espectáculos aclarara la situación con su amiga de varios años, a quien le explicó que él no había sido quien le había dicho “niño Zedillo” a su hijo sino Martha.

“Yo, en lo personal, no hablé nada del niño… lo conozco desde chiquito y todo, no tengo nada, nada qué hablar, y tú lo sabes Erika que sí, acepto que dije que me chocaba el TikTok, sí lo acepto, te lo dije, pero ahí en más que yo haya tocado de ti y de…. no”, explicó Pepillo a Buenfil.

