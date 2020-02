Erika Buenfil da íntimos detalles sobre Eduardo Yáñez y Luis Miguel

Hace unos memes, Erika Buenfil y Eduardo Yáñez se hicieron tendencia viral debido a miles de memes de la pareja en momentos íntimos y en el programa Saga Live la actriz contó un par de detalles que no conocíamos.

Erika se sinceró en una entrevista con Adela Micha sobre los memes que los internautas crearon y difundieron por todas las redes sociales, mencionó que no se sintió ofendida ni le afectaron, al contrario le dieron mucha risa y hasta los compartió y se unió al tren viral.

Erika confesó que Luis Miguel calza grande

Por otra parte la actriz habló un par de cosas sobre el guapísimo cantante Luis Miguel con quien tuvo una relación sentimental hace muchos años, de él hizo un comentario que dejó a todos con el ojo cuadrado ya que insinuó que LuisMi tienen gran tamaño en donde no le pega el sol.

En el programa, la actriz comenzó a leer preguntas de los internautas y una de ellas decía ¿de qué número calza Luis Miguel?, a lo que la actriz respondió entre broma y broma: "¡no, pues bien!", por lo que Adela, Alejandro y miembros de la producción comenzaron a hacer bromas sobre lo que reveló la actriz de "Amores verdaderos".

"Propina y todo", "Tupper para llevar", "Es que puedo ser muy tremenda, parezco ñoña pero no", fueron los comentarios tras la pregunta sobre Luis Miguel.



Por otra parte Erika reveló que estuvo en depresión por mucho tiempo cuando Televisa le retiró la exclusividad tras 40 años de trabajar para ellos.

"Es fuerte, caí en depresión. No me daba cuenta, yo tenía teatro y me rescata un poco, los ensayos y todo. (...) No quería hacer nada, todo el día veía la tele… Dormía, no hacía nada. (...). Hasta que me di cuenta de que esto no estaba bien, mis amigas me ayudaron, me dijeron ‘estás en depresión’, y yo ‘sí’”, reconoció la actriz.

