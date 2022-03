Erika Buenfil cometió estos delitos al ser traicionada por sus exparejas

Erika Buenfil es una de las bellas actrices mexicanas que recientemente dejó bien claro que cuando está muy enojada no mide las consecuencias de sus actos, así lo compartió con una anécdota en el programa Netas Divinas, en donde estuvo como invitada y tocaron el tema de la venganza.

"Yo poncho llantas, así que no te sientas mal".

Eso fue lo que dijo Erika Buenfil sin reparo y agregó: "Sabía dónde estaba, iba en el carro de un amigo para que no reconocieran mi coche y entonces ahí voy a media cuadra con el desarmador", recordó.

Resulta que la actriz Erika Buenfil confesó que hace muchos años se vengó de alguien tronándole las cuatro llantas del automóvil con un destornillador y es que el relato surgió porque Natalia Téllez confesó que le rayó el carro a un exnovio porque estaba muy molesta.

Erika Buenfil y sus delitos contra sus exs

Hay que destacar que la actriz Erika Buenfil no dudó en contar su historia, pues sabe que la presunta falta prescribió: "Pero ya pasó, ya no aplica, ya no pasa el delito. Y ahí voy, ese es su carro, (hace señas de enterrarle la herramienta a los neumáticos), las cuatro y 'píntate de colores' (huir), para que cuando arranque ¡qué pena!".

Sin embargo, reconoce que cuando está enojada no razona sus actos: "En el enojo no mides, yo me he dado cuenta que enojada hago unas cosas que ¡ay miedo!".

Muchos años después de su 'travesura', ahora está consciente de que puso meterse en un gran problema, incluso en algo legal: "De la que me salvé", dijo entre risas.

¿Quién es Erika Buenfil?

La bella Erika Buenfil, nació el 23 de noviembre de 1963 en Monterrey, Nuevo León México. Es la menor de cuatro hermanos, hijos de María Martha López y José Luis Buenfil. Desde pequeña, esta gran estrella mexicana estuvo ligada al mundo de los espectáculos.

Cabe destacar que la talentosa Erika ha incursionado en el mundo de la actuación mediante cine, teatro y televisión, en donde es más conocida, en la conducción y finalmente, en el canto, donde grabó tres discos: Se busca un corazón (1986), Soy mujer (1988), Cerca de ti (1990), entre muchas otras.

