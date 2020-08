Erika Buenfil: Tras la polémica Martha Figueroa se arrepiente y pide disculpas

Martha Figueroa pide disculpas a Erika Buenfil

Desde que se desató una polémica sobre Erika Buenfil, los conductores Pepillo Origel y Martha Figueroa han recibido constantes críticas en las redes sociales por sus desafortunados comentarios que hicieron con respecto al hijo de la actriz.

Ante esta situación "La reina de Tik Tok" compartió su enojo y expresó que de ella puedan hablar lo que quieran pero con su hijo no, por lo que el pleito comenzó entre ella y los conductores, pero Origel reconoció su error y le pidió disculpas a la famosa.

Durante el programa "Hoy" el conductor hizo llorar a Erika Buenfil tras haber aceptado que fue un comentario que se salió de control, por lo que él aseguró que nunca fue su intención hacerle daño, mientras que Figueroa también le envió disculpas.

Martha Figueroa ofrece disculpas a Erika Buenfil

En el programa "De Primera Mano" la conductora Martha Figueroa comentó que en ningún momento ofendió ni humilló al hijo de la actriz mexicana, pues lo único que comentó en "Con Permiso" fue el apellido del niño, pero no pensó que las cosas se salieran de control, por lo que ofreció una disculpa.

Martha Figueroa expresó a Erika que escuche antes de ponerse como loca e inventar cosas, pues ella no hizo algún comentario ofensivo sobre su hijo, pues aseguró que nunca dijo Zedillito como lo comentó la famosa en una entrevista, ya que la conductora mencionó que dijo el pequeño Zedillo.

¿Martha Figueroa recibió amenazas tras la polémica?

A la presentadora le cuestionaron si ha recibido amenazas tras el escándalo, pero ella contestó que no se fija en tonterías, ya que no le toma interés a lo que se dice en las redes sociales, pero de nueva cuenta ofreció perdón por lo sucedido, ya que no quería ocasionar un pleito con Buenfil.

Aunque su compañero Pepillo Origel aceptó haber recibido amenazas tras lo que sucedió con Erika Buenfil, pues por un comentario se armó una tremenda polémica, aunque ahora los conductores pidieron disculpas públicamente, ¿Crees que fueron sinceras sus disculpas?