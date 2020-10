Érika Buenfil: Su hijo ENLOQUECE las redes con ATRACTIVA pose en la portada de una revista

Érika Buenfil es la reina del TikTok actualmente, ya que siempre está conquistando con sus divertidos videos, que hace guiada de su único hijo Nicolás, quien en esta ocasión está conquistando las redes sociales.

Hay que destacar que el hijo de la actriz de Televisa, ha sido parte de los videos que publica su mamá en la famosa red social y con los que ha logrado cautivar a miles de seguidores cada día más.

Pero en esta ocasión no solamente ha sido ella quien está conquistando el mundo de las redes sociales, pues para seguir con su conquista, la actriz mexicana posó junto a su apuesto hijo para la reciente portada de la revista Caras.

En la imagen a dueto ambos vistieron sobrios trajes, pues la actriz mexicana tiene puesta un vestido estilo gabardina amarillo limón largo con detalles en negro y su hijo luce muy guapo con un traje sepia y top cuello de tortuga, con el que está enamorando a todas las internautas.

Como era de esperarse, los comentarios fueron en su mayoría positivos para la pareja, quienes enfocaron su artículo en la lucha contra el bullying y el acoso que han sufrido y que son una plaga alrededor del mundo; además que fue llamada la suegra de México.

La exquisita pose del hijo de Érika Buenfil en la revista Caras

Entre los comentarios que se alcanzan a leer en la publicación se encuentran los siguientes: Me caen tan bien que me voy a envolver en una mantita y me pondré afuera de su casa para que me adopten!!!, Te admiro!! Eres una gran mujer y madre, se ven hermosos, La cara de Erika viendo al amor de su vida…su hijo!!, entre muchos otros.

En varias ocasiones Érika Buenfil ha expresado con anterioridad el gran amor que siente por su hijo, con quien comparte de manera constante. Se les ha visto bailando juntos, saliendo a comer y recientemente viajaron a la playa donde disfrutaron un merecido descanso.

Cabe destacar que a actriz de 56 años de edad, se encuentra enfocada en alimentar sus redes sociales y seguir creciendo en seguidores. De resto, prepara proyectos en la televisión que de seguro serán bienvenido por sus fanáticos.

¿Crees que el hijo de Érika Buenfil sería un galán de telenovelas de Televisa?