Erika Alcocer despreció a Carlos Rivera en la Voz México

Ante el inevitable éxito en la televisión mexicana de La Voz México, vimos muchas sorpresas en el primer programa, como el cambio de reglas, y a los cuatro coaches, Maluma, Natalia Jiménez, Anitta y Carlos Rivera, sin embargo este último protagonizó la noche con una ex-comapañera.

La noche transcurría y mientras La Voz seguía ganando y escalando la cima de las tendencias en redes sociales, salió al escarnio una mujer de más de 40 años llamada Erika Alcocer, así es la misma ganadora de la segunda generación de La Academia, una de las generaciones que si contó con gran éxito.

Enseguida interpretó el tema, "Never Enough", a lo cual su voz perfecta hizo voltear al mismo Carlos Rivera de su silla, al ver esta acción el intérprete de 'Me muero' se llevó la mano a la boca y después de un momento de sus ojos brotaron lágrimas.

Como no era de esperarse, la preparación en La Academia formó a Erika y logró hacer que los cuatro coaches girarán su silla al escuchar su interpretación, sin embargo el momento se volvió tensión cuando Erika Alcocer tenía que escoger entre Maluma y su antiguo ex compañero de reality.

Al final Erika Alcocer eligió ser Team Maluma y es así como despreció a Carlos Rivera. En una entrevista que se le realizó posterior a su presentación señaló que su elección no fue adrede y que por lo contrario está feliz de que a Carlos Rivera le vaya muy bien y esté en la cima.

Sin embargo no pudo explicar a ciencia exacta cuál fue la verdadera razón de que haya decidido elegir al colombiano, de igual forma pudo ser el ego ya que ella siendo la ganadora de la segunda generación estaba en el escenario mientras que Carlos Rivera, el ganador de la tercera generación estaba en la silla.