Érika Alcocer de "La Academia" luce DIMINUTO traje de baño en Instagram con 40 kilos menos.

Érika Alcocer es una de las ganadoras de “La Academia”, en su segunda generación, que con su gran talento no pudo despuntar en su carrera e incluso participó años después en “La Voz”, su peculiar sobrepeso era algo particular; pero ahora en su cuenta de Instagram se dejó ver luciendo un diminuto traje de baño de dos piezas y luciendo una sorprendente figura con 40 kilos menos.

La cantante conquistó los corazones de la gente mexicana en la segunda generación de “La Academia” en el 2003, llevándose el primer lugar del reality show de Tv Azteca, pero a pesar del talento no pudo despegar en su carrera como cantante.

La propia cantante Érika Alcocer compartió su imagen con el diminuto traje de baño, en donde dio a conocer lo mucho que se ha esforzado para poder conseguir la figura que tiene y así llegar a perder 40 kilos en aproximadamente cinco años de grandes esfuerzos. Aunque todo este proceso ha sido de forma natural, Alcocer no descarta la idea de entrar al quirófano.

“No me he operado, pero me encantaría hacerlo para reconstruir partes de mi cuerpo que quedaron dañadas gracias a tantos años de maltrato y descuido”, expresó.

La publicación compartida por Érika Alcocer tiene dos días en Instagram y por ahora suma un total de poco más de 6,300 reacciones. Y se encuentra cerca de los 250 comentarios.

Érika Alcocer participó de igual manera en el programa de “La Voz” en la edición del año 2018, llegando hasta las Semifinales y siendo parte del equipo de Maluma.

Además Érika Alcocer dijo que estar dentro de La Voz le dejó como aprendizaje la decisión y “el estar convencida de quién tú eres”. Además agradeció a los seguidores que la apoyaron mientras estuvo en este concurso musical.

