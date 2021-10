Érika Alcocer de La Academia fue víctima de robo a mano armada

Érika Alcocer, la cantante que se dió a conocer en el reality de TV Azteca “La Academia”, compartió en sus redes sociales que fue víctima de un robo a mano armada junto con su familia, justo cuando se encontraban en la puerta de su casa.

La también concursante del reality “La Voz México" de Televisa, publicó el video de las cámaras de seguridad donde se ve el momento precioso en el que dos hombres con armas de fuego en la mano se roban el vehículo de Érika, y otras pertenencias.

"La delincuencia está a flor de piel, se veía venir después de la caída de la economía mundial, ayer así nos robaron el coche, nuestros celulares y demás pertenencias hace unas horas. A mano armada, con violencia y en la reja de la entrada a nuestra casa, inaudito e indignante", declaró Érika Alcocer de La Academia.

La hija de Érika Alcocer fue agredida durante el asalto

Majo, la hija de Érika recibió un fuerte golpe por parte de los delincuentes que le dejó sangrando la cara/Foto: Debate

Lo más aterrador para la ex académica Érika Alcocer, fue que su hija mayor, María José de 26 años fue agredida físicamente durante el asalto a pesar de que ninguna de las víctimas puso resistencia: "le dieron un cachazo que le causó sangrado para quitarle su cel y una bolsa con sus guantes de box", explicó la intérprete.

Cuando la artista fue con las autoridades para denunciar el robo no hicieron mucho al respecto: "sólo tomaron nuestros datos y se fueron sin hacer nada aún viendo sangrar a Majo. Después en el MP fue lo mismo, no nos dejaron entrar a los 3 a declarar y con todo y la herida presente no la atendieron", dijo.

"Estamos solos ante la delincuencia. Así que, cuídense mucho y siempre al pendiente de todos los ángulos antes de llegar a sus casas", reiteró la estrella de televisión.

Érika espera pronto tener justicia

La cantante de 47 años espera que pronto se pueda hacer justicia, ya que el vehículo que le robaron era su único medio de transporte, y el de su familia. Sin embargo, considera que después del trato que recibió de las autoridades, probablemente su caso no avance muy rápido.

“Qué indignación y qué coraje, en fin… El único consuelo es que estamos para contarlo”, escribió Érika Alcocer en Instagram, donde sus más de 115 mil seguidores le dejaron comentarios de apoyo y ánimo ante esta situación.

