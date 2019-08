Erik Rubín responde ante presunta infidelidad de Andrea Legarreta

Al comenzar la semana en curso, el actor Alfredo Adame se encargó de acercarse a la prensa para confirmar que Andrea Legarreta, quien fuera su antigua co-conductora en el programa ‘Hoy’, si le había sido infiel a su esposo Erick Rubín.

Inclusive dio detalles sobre su amante, asegurando que se trataba de un importante ejecutivo de Televisa y que gracias a él había alcanzado la fama y posición de la que goza actualmente en la televisora de San Ángel.

Ante estas declaraciones, Andrea Legarreta al fin decidió dar la cara y negó rotundamente que dicha información fuera verídica, mencionando que lo que tiene se lo ha ganado a base de trabajo y esfuerzo; además, señaló a Adame como un hombre mitómano y misógino.

Durante la transmisión del matutino del martes, Andrea Legarreta declaró:

"Quedarme callada no va conmigo. Evidentemente tengo que hablar por mí y con ustedes que son mis cómplices día con día sobre estas ofensas y calumnias que afectan a mi familia directamente. Voy a proceder por el derecho que me corresponde, por mi integridad como mujer y por un grito por aquellas mujeres que publican una foto y terminan llamándolas piruj4 y terminan quitándose la vida. He pedido al grupo de Hoy que nos orienten a personas que viven con personas como este señor, por lo que trataremos temas como violencia de género y misoginia, porque la violencia va más allá de la violencia física y este señor (Alfredo Adame) ha lastimado a muchas mujeres empezando por la madre de sus hijos”.

Sin embargo, lo que tenía impacientes a todos los conocedores del tema, era saber qué opinaba Erick Rubín respecto a la presunta infidelidad de la que es señalada su esposa.

Fue por eso que para terminar con rumores y especulaciones, el cantante alzó la voz y por medio de su cuenta oficial de Instagram se encargó de dejarle un mensaje a Legarreta mostrándole su sentir sobre esta situación.

“Los que tenemos la fortuna de conocerte realmente, sabemos la clase de mujer que eres Andrea Legarreta. No podría ser más afortunado de que seas mi esposa y la madre de mis niñas. Te amo! No estás sola”.

