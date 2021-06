Erik Rubín niega infidelidad y asegura confianza con Andrea Legarreta

Cómo es bien sabido en el mundo del espectáculo, el cantante Erik Rubín y la conductora Andrea Legarreta mantienen una relación romántica desde hace dos décadas, misma que ha dado como fruto a dos jóvenes hijas.

La pareja ha mostrado ser ejemplar, y aunque hay algunos escándalos de por medio, siempre se han mantenido muy unidos.

Recientemente a través de redes sociales el ex Timbiriche Erik Rubín, fue captado muy divertido junto a una joven influencer mucho menor que él, motivo suficiente para que los internautas lo acusaran de infidelidad

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el cantante subió un video dando explicaciones con respecto a la fotografía.

Explicó que se encontraba en Cancún siendo un negocio con su papá, por lo que estando ahí una noche salió y se topó con muchas personas, y en un momento lo captaron con esa imagen, con la joven que aparece, quién presuntamente sale con un amigo suyo.

"Estuve en Cancún la semana pasada, no en Tulum, me fui con mi papá a cerrar un negocio allá, y precisamente con algunos de los socios me llevaron a conocer los restaurantes que están de moda ahí, precisamente porque con uno de ellos vamos a hacer otras cosas"