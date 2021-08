¿Erik Rubín llega a OnlyFans? Esto dice el esposo de Andrea Legarreta

OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas más populares del momento, esto debido al contenido explícito y sexualmente sugerente que sus usuarios publican. Asimismo, se sabe que varios famosos han decidido abrirse un perfil sin importarles el que dirán y ahora es Erik Rubin quien revela si estaría dispuesto a mostrarse sin censura.

En entrevista para Ventaneando, el cantante fue cuestionado sobre su posible incursión en esta popular pero polémica plataforma. Sin embargo y para sorpresa de muchos, él aseguró que no tiene problema en mostrarse desnudo ante una cámara pero que no ha tenido el interés de hacerlo.

A sus 50 años de edad, el cantante posee una trabajada figura.

“No lo he pensado, pero tampoco me asusta. La verdad sé más o menos de qué se trata, nunca he entrado a uno, no sé si haya limitaciones o no, o si sea ‘todo el paquete’”, declaró el también esposo de la conductora Andrea Legarreta, con quien lleva casado más de 20 años.

No enseñará "el paquete"

De igual forma, el cantante, quien hace unos meses fuese acusado de serle infiel a su esposa tras ser captado “juntito” a una joven en plena fiesta de Tulum, aseguró que no se mostraría totalmente desnudo ya que se considera una persona pudorosa. Asimismo, recordó la época en la que se dejó ver al natural durante una obra de teatro.

“En algún momento en una obra de teatro enseñabamos tal cual todo el paquete. Era un momento que a lo mejor pensé que nunca iba a poder hacer y sin embargo lo hice, entonces no me espanto, pero no está en mis planes ahora… También soy pudoroso, así que todo el paquete la verdad es que no”, declaró ante las cámaras de Ventaneando.

¿Cuántas hijas tiene Erik Rubin?

El cantante ha formado una hermosa familia al lado de Andrea Legarreta.

Erik Rubín y Andrea Legarreta tienen dos hijas: Mía y Nina Rubín, de 16 y 14 años respectivamente. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la pareja cumplió 21 años de casados y lo celebraron con un viaje a Miami. Sin embargo, llamó la atención que ambos decidieron compartir un momento íntimo en las redes sociales.

¿Pagarías por ver a Erik Rubín en OnlyFans? Si 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> No 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales