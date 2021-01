¿Erik Rubín está listo para convertirse en suegro? Esto dice el cantante

¿Erik Rubín esta listo para convertirse en suegro? Esto dice el cantante

Erik Rubín ofreció una entrevista al programa ‘Hoy’ para hablar de diversos temas, pero uno de los que más llamó la atención fue cuando reveló que contrario a otros padres que dicen ser muy celosos con su hijas, a él no les molesta que Mía y Nina ya causen furor en redes sociales con su belleza, y que incluso hay personas que ya lo llaman suegro.

Definiéndose a sí mismo como un padre buena onda, Erik Rubín confesó que la belleza de sus hijas, fruto del amor que tiene con Andrea Legarreta, no se puede negar y que no le molesta en lo absoluto que ella reciban piropos en Instagram; eso sí, no permitirá que no le falten respeto ni a ellas ni a su esposa.

“Ahorita ya todo mundo en las redes me dice suegro, y eso en lugar de molestarme me da gusto; ¡Y nada!, pues que chuleen a mis hijas es algo lindo”, reveló el cantante en ‘Hoy’.

Erik Rubin asegura que no le molesta en lo absoluto que un día puedan llamarlo suegro.

Erik Rubín está orgulloso de sus hijas

Más allá de enojarse, Erik Rubín agradece que sus dos hijas ya comiencen a ser reconocidas por el público, sobre todo ahora que ambas han decidido abrirse paso en el mundo del espectáculo: Nina como actriz de telenovelas y Mia, por su parte, en la industria de la música.

Las hijas de Andrea Legarreta han comenzado a brillar por luz propia dentro del mundo del espectáculo.

El esposo de Andrea Legarreta ha demostrado ser una persona muy cercana a sus hijas y darle su apoyo incondicional, especialmente ahora que las dos han comenzado a brillar por luz propia y dejan de estar a la sombra de sus famosos padres, quienes sin duda están muy orgullosos de sus retoños.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se han consagrado como una de las parejas más solidas de la farándula.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se han consolidado como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo mexicano, pues recientemente celebraron 20 años de matrimonio con un emotivo mensaje que demuestra el gran amor que sienten el uno por el otro.

