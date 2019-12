Erik Rubín aplica la se Zague y muestra sus encantos SIN CENSURA

Erik Rubin aplica la se Zague y muestra sus encantos SIN CENSURA

Uno de los escándalos más polémicos de todo de los últimos años ha sido el de Zague y Paola Rojas, tal parece que Erik Rubín quiere seguir sus pasos, pues ha publicado una candente foto en su cuenta de Instagram que dejó con el ojo cuadrado a más de una.

El ex Timbiriche, Erik Rubín, se encuentra de viaje por Shanghái, a lado de sus hijas y su esposa Andrea Legarreta, donde no han dejado de mostrar lo mucho que se divierten en Asia, y los diferentes paisajes que hay en ese continente, mismos que han cautivado a todos los fans de la familia Rubín-Legarreta.

Vale la pena resaltar, por cierto, que son una de las familias más famosas del mundo del espectáculo, pues mientras que Andrea Legarreta y Erik Rubín ya tienen sus carreras consolidadas, sus hijas van por ese camino, pues han salido en varias obras de teatro, así como en películas y hasta series y novelas.

Erik Rubín se dio una pausa de mostrar paisajes de Shanghái, nos mostró una foto muy cachonda en su cuenta de Instagram, al mostrar su abdomen marcado, mismo junto al que Andrea Legarreta comparte su día a día. Ahora Sabemos por qué Erik Rubín vuelve loco a la conductora mexicana.

Erik Rubín se llenó de “Me gusta” rápidamente, sobre todo de algunas mujeres, que enseguida envidiaron a Andrea Legarreta por tener a tremendo cuero a lado de su vida, no nos cabe duda que todo eso disfruta la conductora.

En la sección de comentarios algunos hasta compararon al cantante, Ex timbiriche, con el ex jugador de fútbol y comentarista Zague, pues hace unos años Zague no solo mostró su abdomen marcado, sino que también dejó ver su pack sin censura, motivo por el cual se divorció de Paola Rojas.

Te puede interesar: Erik Rubín habla sobre el polémico mensaje de Andrea Legarreta ¿Se separan?

Eso sí, Andrea Legarreta y Erik Rubín han demostrado estar más enamorados que nunca, por lo que dudamos que vaya a terminar su relación con la conductora de Hoy.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana