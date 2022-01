Eric del Castillo revela que no le dan trabajo por negarse a vacunarse

El actor asegura no estar en contra de la vacuna contra el COVID-19 pero que él y su familia no la necesitan.

La Verdad Noticias te dio a conocer con anterioridad que Eric del Castillo continuaba firme en su postura de no vacunarse contra el COVID-19, esto pese a que su hija, la actriz Kate del Castillo, se había contagiado. Ahora, el actor revela en una nueva entrevista que dicha decisión le ha costado oportunidades laborales.

Visiblemente molesto, el también guionista, director y argumentista cinematográfico declaró que las vacunas anti covid han afectado severamente su entorno laboral: “Me da coraje porque están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño”.

Asimismo, el padre de Kate y Verónica del Castillo dejó en claro que él esta dispuesto a hacerse pruebas para demostrar a quien lo quiera contratar que esta sano, pero que no le preocupa el hecho de no tener trabajo por el momento, pues asegura que tiene suficiente dinero para poder sobrevivir.

“En fin, si me quieren contratar bien y si no me da lo mismo. Tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo. Si me quieren contratar que me hagan una prueba, a lo mejor estoy yo más sano que los que se vacunan”, agregó Eric del Castillo.

Quiere demostrar que está sano

El veterano actor busca hacerse la prueba para demostrarle a todos que está sano y sin haberse vacunado.

El veterano actor dejó en claro que no está en contra de las vacunas pero que ni él ni su familia las necesitan: “Yo no estoy en contra de la vacuna... Nosotros sentimos que no la necesitamos, que se entienda que hay libertad. O si no hay libertad, pues entonces ya nos llevó la chin…”

Por otro lado, habló sobre el hecho de que Kate del Castillo dio positivo a COVID-19 y la constante comunicación que tiene con ella. De igual modo, reiteró su deseo de hacerse una prueba para demostrarle a todos que él está bien de salud gracias a la medicina alternativa.

“Me quiero hacer una prueba no porque dude de mi salud sino para decirle a mucha gente: ¡estoy sano!”, finalizó Eric del Castillo.

¿Cuál es la edad de Eric del Castillo?

Con más de 60 años de trayectoria, el actor se ha convertido en un ícono de la televisión y el cine mexicano.

Eric del Castillo tiene 87 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, él nació el 22 de julio de 1930 en Celaya, Guanajuato y debutó en el mundo del teatro, cine y la televisión en México durante la década de 1950, por lo que ahora tiene más de 60 años de trayectoria artística. Hoy en día es considerado una leyenda de la actuación.

