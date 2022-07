Eric del Castillo confesó: "Si no trabajo me muero, me aburro"

Durante un encuentro con los medios, el actor Eric del Castillo rompió el silencio sobre su futuro como actor, y expresó que ha pensado en el retiro para dedicar más tiempo a su familia, pero tiene miedo de hacerlo por el tema económico y por su salud.

Y es que, la pandemia y el encierro le han traído al famoso una difícil experiencia. En su momento te dimos a conocer en La Verdad Noticias que al actor no le daban trabajo por no vacunarse contra el COVID-19, pero ahora reveló que se siente contento de regresar a Televisa.

Por otro lado, confesó que durante la pandemia por el virus se deprimió bastante por estar aislado, además de no tener oportunidades de trabajo, pues recordamos que el actor tiene una larga carrera por su participación en películas y telenovelas.

Eric del Castillo ha pensado en el retiro

Durante la entrevista que dio a conocer Eden Dorantes a través de su cuenta de YouTube, el famoso comentó: "Si lo he pensado de retirarme para dedicarme más a mi familia, visitar a Kate, estar con ella...pero pues también necesito trabajar...Si no trabajo me muero, me aburro".

"Estar encerrado en tu casa no es nada fácil". Dijo el actor.

Por otra parte, Eric del Castillo le ha dicho a su hija que debe cuidar su dinero, de igual forma compartió un mensaje a los actores y actrices jóvenes y dijo que no es una profesión segura, pues comentó que cree que el 10 por ciento de los artistas viven de su profesión.

¿Qué fue del actor Eric del Castillo?

El actor volverá a las telenovelas

El actor Eric del Castillo reveló que volverá a Televisa con una nueva telenovela que lleva por nombre "Mi mentira". Por lo pronto en las noticias de la farándula te seguiremos informando de todos los detalles del regreso del actor a la pantalla chica.

