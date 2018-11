Eric Carr del grupo Kiss cumple 27 años de haber fallecido y su familia lo recuerda

Al cumplirse 27 años de este lamentable deceso, la familia de Eric Carr publicó en su cuenta oficial de Facebook un mensaje para todos sus seguidores.

A todos los maravillosos fans de Eric Carr y kiss.

Queremos expresar nuestra gratitud por el apoyo que nos ha mostrado a Eric y a nosotros a lo largo de los años. A Eric le encantaba su música así como a sus fans. A través de tus recuerdos vivirá. A través de la música que dejó atrás, se le hará sentir. Ahora vamos a celebrar su memoria, como él habría querido.

Él nos mostró que el mundo era duro, pero seguro que lo sacudió lo suficiente, gracias "pequeño César" (Paulie).

Fue en el verano de 1980 Paul Charles Caravello (su verdadero nombre), participó en la audición para ingresar al grupo Kiss, compitiendo con Bobby Rondinelli, quien ya había tocado con Rainbow, por lo que Eric pensó que no tendría oportunidad, por lo que se acercó a Paul Stanley, Gene Simmons y Ace Frehley para pedirles un autógrafo, “por si no los volvía a ver”, pero afortunadamente él fue el elegido participando en los álbumes “Music From The Elder” (1981), “Creatures of the Night” (1982), ‘Lick It Up” (1983), “Animalize” (1984), “Asylum” (1985), “Crazy Nights” (1987) y “Hot in the Shade” (1989). Su nobleza, calidad humana y sencillez lo hicieron ganarse en tiempo récord el cariño de sus fans y pronto se convirtió en una pieza básica para el sonido de la banda, pese a los constantes cambios de guitarristas, pues trabajó con Ace Frehley, Vinnie Vincent y Bruce Kulick.

Los fans no olvidan al "Zorro" Eric Carr

Cuando se encontraba trabajando en las sesiones del disco “Revenge” sus problemas de salud se agravaron a tal grado que debió ser suplido por Eric Singer. En el verano de 1991 ingresó al hospital a causa de un fuerte dolor de corazón a causa de un tumor degenerativo. Aun así se escapó del hospital para participa God Gave Rock’N’Roll To You”, un cover de Russell Ballard. Su salud empeoró a causa del tumor, sufriendo además un derrame cerebral, muriendo la madrugada del 24 de noviembre en el Tisch Hospital NY.

Descanse en paz este carismático músico.

Ricardo D. Pat