Eréndira Ibarra confiesa que no necesariamente quería ser madre

Eréndira Ibarra reveló que tal vez no quería ser mamá, pero que la presión que la sociedad ejerce sobre las mujeres la hizo creer que sería bueno serlo. La intérprete habló sobre lo que representa para ella ser la maternidad y afirmó que, aunque es lo mejor que le ha pasado, le ha resultado complicado compaginar su vida laboral con ella.

Además, la actriz de Matrix: Resurrecciones hizo una fuerte declaración al asegurar que en ocasiones tiene pensamientos de que estaría mejor muerta y explicó las razones que la llevaron a pensar así.

“Ha sido un proceso brutal darme cuenta que quizá no necesariamente quería ser mamá, pero la sociedad me lo dictó. Me pusieron una muñeca en los brazos y me dijeron: ‘tú eres mujer, tú vas a maternar’ y toda mi vida creí: quiero dos hijos”, explicó la actriz durante su participación en el podcast ‘Más allá del rosa’.

Eréndira Ibarra rompe el silencio sobre la maternidad

Eréndira exhortó a las mujeres a valorar sí realmente quieren ser mamás o sólo tienen hijos por la presión de la sociedad. “Tener un hijo no te define en el mundo. Tú puedes vivir y no tener hijos”, apuntó.

Tal vez te interese.- Eréndira Ibarra confesó las dificultades de la grabación final de Sense8

Ibarra compartió que desde hace varios años ha estado luchando con una creencia que le hizo pensar que estaría mejor muerta, así lo expresó. “La creencia más limitante para mí es que estaría mejor muerta. ‘Estaría mejor muerta’, es una creencia muy fuerte que viene de una niña abusada, que cuando la estaban abusando pensaba: ‘y si me muero ¿ya se va este dolor?’”, señaló.

“Eso me ayudó a sobrevivir, pero ahora me estorba para vivir” contó Eréndira, quien dijo que su familia es la que la mantiene viva y le da fuerzas para seguir.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.