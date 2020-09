Eren Jaeger de Attack on Titan vs Deku de My Hero Academia ¿Quién gana?

¡Advertencia de spoilers! El oscuro mundo de Attack on Titan está lleno de titanes, traiciones y sacrificios. No hay lugar para los débiles, ya que estos son los que mueren primero. Eren Jaeger creció en ese entorno, perdió a su familia, amigos y limitó el lapso de su vida para volverse fuerte.

Por otro lado, “Midoriya Izuku” Deku de My Hero Academia creció enfrentando sus sueños siendo destrozados. Incluso después de lograr una peculiaridad todopoderosa, tuvo que soportar el dolor de hacer que su cuerpo fuera adecuado para ella, porque lo lastimaba cada vez que lo usaba.

¿Qué pasará cuando estos dos luchadores se enfrenten entre sí? Ambos harán todo lo posible para salir ganadores. A continuación te presentamos en qué habilidades o situaciones son mejores, y solo tú decides quién gana respondiendo una encuesta al final.

Inteligencia: Deku

Foto: Bones

Desde el principio, se ha demostrado que Midoriya piensa bien las cosas. Cada vez que se enfrenta a un oponente más fuerte, primero analiza sus fortalezas y debilidades y se le ocurre una estrategia al instante para derrotarlo. Su habilidad para evolucionar en el lapso de una pelea lo vuelve peligroso.

Por otro lado, Eren tiene que confiar en sus compañeros para que lo guíen. Mientras se enfrentaba a Bertholdt y Reiner, confiaba completamente en que Armin le diera órdenes. Y cuando la mente de Armin se quedó en blanco. No podía pensar en una única forma de tomar represalias.

Experiencia en batalla: Eren Jaeger

Foto: Eren vs Titán Acorazado

Si es débil en los juegos mentales, entonces sus habilidades de combate llenan el vacío. Eren es un soldado. Una vez que se le da un comando, él nunca deja de producir resultados. Es muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo y en el uso de equipos ODM.

Deku ha vivido su vida feliz sin enfrentarse al 1% de lo que tuvo que pasar Eren. Su mamá fue devorada y muchos otros amigos murieron. Midoriya piensa que hablando con sus enemigos puede reformarlos. Los villanos malvados puros pueden aprovechar esto.

Velocidad: Deku

Foto: My Hero Academia temporada 4

El protagonista de My Hero Academia solía romperse las piernas mientras usaba One For All. Con el tiempo, ha aprendido a controlarlo. Ahora Midoriya puede realizar saltos controlados a altas velocidades. Es lo suficientemente ágil como para esquivar la mayoría de los ataques de Eren.

El joven Jaeger puede usar el endurecimiento para hacer más daño, pero es inútil cuando no puede tocar a su oponente. Deku salta hasta que encuentra una abertura y luego lanza un poderoso ataque.

Enemigos: Eren Jaeger

Foto: Titán Bestia

Ambos héroes se han enfrentado a su parte justa de maldad. Tuvieron que arriesgar sus vidas para proteger a sus seres queridos. Pero Eren lo pasó peor. Sus oponentes consumen humanos por diversión. Incluso a los villanos de My Hero Academia les disgustaría.

Titán Hembra, Titán Bestia y Titán Colosal, todos han tomado algo precioso de Eren. Lo peor que enfrentó Midoriya fue ver a All Might usar su One For All restante. Fue heroico y doloroso, pero no se acerca a las dificultades de Eren.

Aliados: Deku

Foto: Clase 1-A

Los personajes secundarios de una historia hacen que el mundo se sienta realista. Dan vida a la narrativa. El equipo de Deku está formado por todos los estudiantes de la Clase 1-A, sus profesores, All Might y héroes profesionales. Cada vez que él cae, sus compañeros de equipo siempre están ahí para recogerlo.

Eren también lo pasó bastante bien con sus aliados, pero nunca duró mucho. La tragedia es que todos mueren en un momento. El Capitán Erwin, Levi Squad, Hannes, Carla Jaegar y los exploradores que murieron a manos de Beast Titan. Todos ellos han dejado un agujero en el corazón de los aficionados.

Resistencia: Eren Jaeger

Foto: Eren y Levi, temporada 3.

La capacidad de recibir golpes tras golpes y permanecer en pie. La habilidad natural del titán para regenerarse en cuestión de segundos, les da una ventaja en una batalla de resistencia. Después de convertirse en Titán, Eren casi se vuelve invencible. Solo cortarlo de la nuca puede detenerlo.

Deku no posee tal poder, pero su voluntad de reprimir su dolor también es respetable. Se romperá los brazos, aplastará los huesos de los dedos, pero nunca se rendirá ante un enemigo. Se queda atrás de Eren, pero esto no significa que huya de una pelea.

Fuerza: Deku

Los fanáticos pudieron experimentar todo el potencial de One For All en la lucha de Deku contra Chisaki. La velocidad, el poder y la resistencia de Midoriya eran diferentes a todo lo que se había visto. Derribó a un Chisaki del tamaño de un titán sin sudar.

Esto solo fue posible porque Eri usó su peculiaridad para curar a Midoriya. Aun así, un golpe del 15 al 20% puede volar la parte del cuerpo de un Titán. Siempre que Deku decida ponerse serio, puede usar un ataque del 100% en la nuca de Eren.

Desarrollo de personaje: Eren Jeager

Las personalidades de los personajes que evolucionan a medida que avanza la historia es uno de los aspectos que construyen o rompen un espectáculo. El carácter de Eren cambia por completo. Al final de la temporada 3, tiene una voz inquietante y habla filosóficamente.

Ha pasado por el infierno y lo ha transformado para mejor. Ahora tiene la mente de una persona madura. Mientras que Midoriya es solo un niño de secundaria, con ganas de convertirse en un héroe. Su vida es una fantasía infantil y lo que está en juego no es tan grande.

Poderes: Deku

Foto: My Hero Academia, anime.

One For All es una peculiaridad genial. Otorga más que un gran poder de golpe. Midoriya ha utilizado artilugios para utilizar One For All de forma creativa. Puede disparar balas de aire y usar peculiaridades de usuarios anteriores.

La extensión de poderes de Eren es que él se transforma en un titán y usa endurecimiento. Ambos no son suficientes para detener a Midoriya. Deku tiene varios poderes a su disposición, cada uno más letal que el otro.

Ganador según los datos anteriores: Eren Jaeger

Foto: Wit Studio

Cualquiera que sea la estrategia que implemente Midoriya, Eren puede tomar la mayoría de los ataques como un tanque. El joven de My Hero Academia podría darle a Eren un momento difícil al principio usando balas de aire y golpes; pero Jeager se regenerará a partir de la mayoría de ellos.

A menos que Deku descubra la debilidad de Eren y lo golpee con 100% One For All en la nuca. Una vez que Midoriya se agota y se vuelve lento. Usará su peculiaridad desesperadamente y terminará inmóvil. El protagonista de Attack on Titan puede pisotearlo o hacer que se rinda.