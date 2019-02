“Era guapo, fuerte, varonil": Silvia Pinal dio detalles de su "amorío" con el dueño de Televisa (FOTOS)

La actriz Silvia Pinal habló de su romance con Emilio Azcárraga Milmo , fallecido empresario de Televisa, quienes se conocieron a mediados de la década de los 50, formalizando un noviazgo que duró cuatro años y una amistad hasta los últimos días de Azcarraga Milmo y que ahora será contada en “Silvia Pinal, frente a ti.”, la novedosa bioserie de la primera actriz.

Emilio Azcárraga Milmo era apodado como “El Tigre”, era el heredero de la XEW y Televicentro, mientras que Silvia era una actriz pionera de la televisión mexicana y tenía una carrera cinematográfica sólida, ella ha expuesto al programa Hoy en febrero de 2019, que:

Silvia Pinal destaca algunas memorias de aquel romance con “El Tigre” como la que se llamaban “pato” de cariño, además de que cantaban canciones de amor; pero la relación terminó abruptamente cuando el empresario le avisó a Silvia Pinal que se casaría con Pamela de Surmont, una mujer francesa que le había presentado su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta.

“De pronto apareció la novia de Francia y me dijo que se iba a casar. Yo dije, ‘¿por qué?’ Yo no lo entendía, pero bueno, después que pasó el tiempo lo entendí. Entendí que el papá necesitaba ciertas uniones con el país, con Francia. No acabé de rascar porque no me interesó. Me dolía, me dolió mucho”