“Era egoísta, sádico y pervertido”: Aline Hernández habló del infierno que vivió con Sergio Andrade

Aline Hernández contó el infierno que vivió con Sergio Andrade en la intimidad. En entrevista exclusiva con Shanik Berman, la presentadora contó el infierno que vivió con Sergio Andrade en la intimidad.

Aquí te dejamos la entrevista de Aline Hernández

Aline, ¿cuando tienes un novio se asusta por el tema de que fuiste prisionera del clan de Sergio Andrade?

“Ahorita estoy soltera, pero no, al contrario, los que se asustan no se acercan; todos tenemos un pasado. Desgraciadamente, a mí me tocó vivir eso y el hombre que me ame tiene que entender que cuando yo apenas tenía 13 años de edad, me tocó un loco 20 años mayor que yo”. -

¿Te enseñó trucos sexuales?

“No, porque yo no tenía la experiencia ni el colmillo para entender lo que me estaba pasando; lo conocí a los 13, me casé a los 15 y, dos años después, huí y fui la primera que lo acusó. Nunca más dejaré que me pongan una mano encima”.

¿Con él perdiste tu virginidad?

“Así es, con él fue mi primera vez, fue horroroso. Vivir con él fue la peor experiencia de mi vida, y luego lo borré de mi mente y de mi vida, pues a su lado todo era espantoso”.

¿Te pegaba también en el acto de amor?

“No, en el sexo no nos pegaba, era frío, egoísta, sádico y pervertido, y eso que no me tocó su peor época, donde las obligaba a hacer cochinadas todas con todas, entre mujeres”.

¿Por qué te casaste?

“Lo hice porque estaba asustada. Sergio amenazó a mi mamá: ‘si no dejas que se case conmigo, me la voy a llevar’. Cuando se quiso casar conmigo nunca mostró lo siniestro que es, ni a mí ni a tantas familias a las que acabó con sus vidas cuando embarazó a 10 adolescentes.Gracias a Dios, no me tocó tener un hijo de ese hombre”.

Aline Hernández

Conocida artísticamente como Aline Hernández, es una actriz y cantante mexicana, Su primera participación como actriz, fue en la telenovela "Al norte del corazón", para TV Azteca en 1997, donde ella desempeñó el papel de una cantante.

Luego del éxito de su primer novela, Aline obtuvo un rol de villana en la telenovela "Como en el cine" en 2001, dando vida a Ericka, una malvada y codiciosa extranjera.

Después de darse un ligero descanso en el mundo de los melodramas, Aline regresa con pequeñas participaciones en "Se busca un hombre" y "Bellezas indomables".

Aline Hernández