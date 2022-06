¿Era celoso? Piqué no dejaba que Shakira grabara música con hombres

Piqué no dejaba que Shakira grabara música con hombres

¿Celos? En el pasado mucho se hablaba de los ataques de celos que Piqué le hacía a Shakira, a quien en más de una ocasión le limitó artísticamente hablando.

Tras confirmarse la separación entre ambos, las redes sociales comenzaron a indagar en lo más profundo de la red para tratar de entender el por qué del truene.

Más allá de la supuesta infidelidad de Piqué a la colombiana, en redes se ha viralizado una entrevista pasadad donde la cantante asegura haberse doblado ante las duras peticiones del futbolista.

La cantante se ha hecho un nombre de éxito en el ámbito musical, sobresaliendo sus legendarias colaboraciones con otros cantantes.

En 2014 la colombiana regaló una entrevista para un medio hispano donde confesó que Gerard le había pedido dejara de hacer duetos con cantantes hombres.

Por tal motivo la colombiana habría reestructurado su trabajo, pues en el pasado era conocida por sus trabajos con Alejandro Sanz, Pitbull, Wyclef Jean, Parrel Williams, entre otros.

"No puedo hacer videos como solía hacerlo, está fuera de cuestionamiento. Me gusta que proteja su territorio y me valore, en cierto modo que la única persona que alguna vez volvería a dejar tocar mi muslo sería Rihanna", confesó en su momento.

Como era de esperarse, dichas declaraciones generaron polémica entre sus segudiores, sin emnbargo también aseguraron que dicha actitud fue cambiando con el paso de los años, pues incluso no solo ha vuelto a trabajar con hombres, sino que que lo hizo en mayor cantidad, mencionando a Maluma, Carlos Vives, Prince Royce, Blake Shelton, Black Eyed Peas y recientemente con Rauw Alejandro en "Te Felicito".

Shakira y Piqué dan por terminada su relación

Después de días de incertidumbre en torno a su relación, finalmente este día la colombiana confirmó su separación con Piqué.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el breve mensaje que la pareja compartió vía WhatsApp a la agencia de noticias EFE.

Shakira y Piqué mantuvieron una relación desde el 2010, sin casarse, pero llegaron a tener dos hijos los cuales son su máxima adoración.

