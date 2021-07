Equipo de Britney Spears renuncia en plena batalla por su tutela

Como te hemos informado puntualmente en La Verdad Noticias, la cantante americana Britney Spears está en plena pelea por su propia tutela legal, después de que su padre Jamie Spears haya abusado de los recursos que ella genera con su carrera artística, sin permitirle a la propia cantante la toma de decisiones.

Hace unos días veíamos cómo las autoridades negaron a Britney su libertad, haciendo que su padre aún permanezca a cargo de la intérprete.

Parece que, lamentablemente a la cantante de "Oops i did it again" le llueve sobre mojado, ya que algunos de sus colaboradores más cercanos han dimitido, para no verse afectados por toda la polémica.

Solo Jodi Montgomery se mantiene junto a Britney Spears

Britney ha ido perdiendo a su gente

La primera persona que renunció en el equipo de Britney fue Larry Rudolph quien por falta de trabajo prefirió renunciar, ya que está colaborando con una cantante que, ni siquiera está en la escena musical.

La siguiente persona en renunciar fue Bessemer Trust, quien renunció la semana pasada luego de que su trabajo tuviera un impacto mediático, lo que le puede afectar su reputación profesional.

Así poco a poco han ido renunciando integrantes del equipo artístico y legal de la intérprete de “Lucky”, sin embargo, quien permanece a su lado es Jodi Montgomery, quien es su tutora personal, y que es una de las pocas aliadas con las que cuenta la artista.

El movimiento Free Britney sigue tomando más y más fuerza, y ahora habrá que esperar a que se haga justicia, y la cantante pueda recuperar lo que siempre fue suyo, y tener el control total de su carrera artística.

¿Crees que el equipo de Britney Spears ha hecho mal en renunciar?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

