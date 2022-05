Episodios finales de la cuarta temporada de LOL llegan a Amazon Prime Video

La nueva temporada del cómico reality show ha dejado inconforme a más de un cibernauta.

La cuarta temporada de LOL: Last One Laughing México se estrenó el viernes 7 de mayo a través de Amazon Prime Video. No obstante, los últimos tres episodios no fueron publicados en la plataforma para generar intriga y emoción entre los fans de este cómico reality show.

Sin embargo, la espera terminó y el día de hoy se han liberado los episodios restantes del programa, el cual ha sido conducido por Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo. Recordemos que en esta edición veremos a 10 comediantes divididos en pareja competir entre sí por un jugoso premio de un millón de pesos, mismo que será donado a una fundación benéfica.

En esta ocasión pudimos ver a El Escorpión Dorado, Platanito, Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal “El Estaca”, “El Borrego” Nava, Juan Carlos Casasola, Alexis de Anda, Ray Contreras, Karla Camacho e Isabel Fernández. Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el público exigía el regreso de “El Capi” Pérez pero su petición fue ignorada.

Cibernautas se quejan del ganador

El público no está de acuerdo con que Ray Contreras y Alexis de Anda hayan ganado la cuarta temporada.

La liberación de los episodios finales trajo consigo la revelación del nombre de la pareja ganadora, misma que no ha sido del agrado del público. Si eres fan del programa y quieres evitarte spoilers, te recomendamos no seguir leyendo. Tras seis episodios llenos de divertidos retos, la producción eligió que Alexis de Anda y Ray Contreras ganarán la cuarta temporada.

Tal y como te mencionamos al principio, el premio sería donado a una fundación y ellos tomaron la decisión de donarlo a Casa Frida, una organización ubicada en la CDMX que es conocida por dar asilo y apoyo a los miembros de la comunidad LGBT+ que lo soliciten.

No obstante, su triunfo en LOL: Last One Laughing México se vio opacado por las críticas del público, quienes consideran que su participación dentro del reality show no fue tan divertida como la de otros compañeros. Incluso, hubo quien aseguró que ellos deberían haber sido eliminados desde el primer episodio.

¿Qué es LOL de Amazon Prime?

El reality show conducido por Eugenio Derbez ha sido una de las mejores apuestas de Amazon Prime Video en lo que a comedia respecta.

LOL: Last One Laughing México es la versión mexicana de Hitoshi Matsumoto Presents Documental, un programa de comedia japonés muy popular de la plataforma Amazon Prime Video que consiste en enfrentar a diez comediantes, quienes deberán hacer de todo para hacer reir a sus compañeros e ir eliminandolos hasta ganar la competencia.

