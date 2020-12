Episodio piloto de El Señor de los Anillos de Amazon ha terminado la filmación

Después de extensas demoras en la producción debido a la pandemia de coronavirus en curso, la filmación del episodio piloto de la serie, El señor de los anillos de Amazon ha terminado.

El cineasta J.A. Bayona estuvo detrás de la cámara durante el primer episodio y reveló la noticia en Instagram en una nueva publicación, que te presentamos en La Verdad Noticias a continuación.

"Esta es mi última foto en Nueva Zelanda", dice su publicación. "No tengo palabras para agradecer a esta tierra extraordinaria y su gente hermosa por llevarme en este último año y medio. Mi corazón se siente un poco de kiwi ahora y no puedo esperar a volver".

Si bien algunos han interpretado que esto significa que toda la serie terminó la filmación, ese no es el caso. TheOneRing.net reveló que solo el piloto ha terminado de filmar y que la producción de los episodios restantes comienza en enero de 2021.

Esto sabemos de El Señor de los Anillos

Amazon Prime Video venció a Netflix por hacerse con los derechos de televisión de la serie, gastando 250 millones de dólares solo para asegurar dichos derechos. Más tarde se informó que con el costo del casting, la filmación, los efectos visuales y el pago a los productores por encima de la línea, la serie podría costar más de $ 1 mil millones.

Los miembros del elenco previamente confirmados para la serie de televisión incluyen a Robert Aramayo (Game of Thrones), Ismael Cruz Córdova (The Mandalorian), Joseph Mawle (Game of Thrones), Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman.

La serie está escrita por J.D. Payne y Patrick McKay, quienes también se desempeñan como showrunners y productores ejecutivos. Bryan Cogman de Game of Thrones está a bordo como productor consultor.

Elijah Wood protagonizó las películas basadas en "El Señor de los Anillos"

La serie ya se renovó para una segunda temporada en Amazon Prime antes de que comenzara la producción, y anteriormente se esperaba que debutara su primera temporada en 2021, pero no está claro si el calendario se ha retrasado.

