Enviaron sus fotos sin ropa a la familia de bella actriz de Euphoria

Sydney Sweeney es una guapa actriz de 25 años que recientemente criticó a las personas en Internet que tomaron capturas de pantalla de sus escenas de desnudos en "Euphoria" y etiquetaron a los miembros de su familia en las redes sociales.

"Mis primos no necesitan eso. Es completamente repugnante e injusto", dijo la nominada al Emmy durante una entrevista con British GQ.

Hay que destacar que Sydney Sweeney se sinceró sobre su popular papel en "Euphoria" como la estudiante Cassie Howard y dijo que los trolls de Internet que enviaron a los miembros de su familia fotos explícitas de ella en el programa son un ejemplo de la sexualización que enfrentan las mujeres en la sociedad.

La actriz de Euphoria denuncia el acoso

"Tienes un personaje que pasa por el escrutinio de ser una persona sexualizada en la escuela y luego una audiencia que hace lo mismo", explicó la estrella de la popular serie.

A pesar de dos nominaciones al Emmy por primera vez por sus papeles en "White Lotus" y "Euphoria" de HBO, Sweeney habló sobre su experiencia y argumentó que estos actos atroces no le impedirán hacer escenas de desnudos.

"Creo que es ridículo. Soy un artista, interpreto personajes. Me dan ganas de interpretar personajes que cabrean más a la gente", comentó Sweeney. Continuó hablando de sus inseguridades de la infancia y señaló que constantemente intenta demostrarles a los demás que ella es más que solo su cuerpo. "Tenía senos antes que otras chicas y me sentí condenada al ostracismo por eso", agregó la bella Sydney Sweeney.

El trabajo de Sydney Sweeney para desnudarse

"Estaba avergonzada y nunca quise cambiarme en el vestuario. Creo que me puse esta personalidad extraña que otras personas tenían de mí debido a mi cuerpo. Jugué todos los deportes y estudié muy duro... Hice todo lo que la gente no pensaría que haría, para mostrarles que mi cuerpo no define quién soy", expresó la actriz Sydney Sweeney .

