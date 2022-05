Entrevista de Andrés García con Yordi Rosado

Las famosas entrevistas de Yordi Rosado siguen “pegando” por todo el internet y sin duda alguna los más grandes fans de Andrés García estuvieron agradecidos cuando se publicó este íntimo encuentro entre las dos personalidades.

Cabe destacar que las anécdotas que García le contó estuvieron más enfocadas en su vida personal que en su carrera y algunos de los temas que se trataron son sobre la vida sexual del actor y la vulnerabilidad que vivió ante el cáncer de próstata.

Dicho video con Yordi Rosado con duración de aproximadamente una hora, ya cuenta con más de 3.9 millones de vistas y poco más de 100 mil reacciones, así que si en aquella ocasión no pudiste verlo, “La Verdad Noticias” trae para ti los aspectos más relevantes de la misma.

¿Qué dijo Andrés García con Jordi Rosado?

En la entrevista no hicieron falta risas, confesiones profundas y mucho menos disparos al aire pues desde el primer segundo entraron en una confianza que les permitió ahondar en todo aquello de lo que tenía que hablar Andrés y sus declaraciones más importantes fueron las siguientes.

Cuando era niño prendió fuego debajo del auto de un amigo de su papá pues éste le caía mal.

En varias ocasiones llegó golpeado de la escuela, por ello su papá lo inscribió a clases de boxeo para que aprendiera a defenderse.

Su despertar sexual ocurrió desde muy pequeño pues desde los 8 años empezó a salir con chicas.

Padeció cáncer de próstata y cuando lo operaron se volvió “impotente sexualmente”, razón por la que le pusieron una bombita.

Él no le pedía a las mujeres que se acuesten con él sino que eran ellas las que se lo pedían.

“A los 19 o a los 18, por ahí empecé a contar, y ya por los 26, 27, llevaba como 600 u 800”. - Respuesta de Andrés García cuando Yordi le preguntó con cuántas mujeres ha estado.

Además de todo ello, en plena entrevista sacó un arma para demostrarle a Yordi cómo es que disparaba y lanzó 3 balazos al aire.

Entrevista del Burro a Andrés García

Esa no ha sido la única entrevista que le han hecho pues Andrés García ya le había contado a Jorge “El Burro” Van Rankin la manera en la que llegó a México, cómo fue su incursión por el cine y los amores que habían rondado en su vida, agregando que a pesar de que amara a una mujer él no les prometía fidelidad.

Andrés García en 2022

Andrés García y Karely Ruiz

Ciertamente el disfrute de su sexualidad es algo que Andrés García no puede pasar por alto y esto se ve reflejado porque hoy en día, a sus 81 años de edad ,no pierde ni un segundo para presumir a su novia, la joven influencer de 21 años llamada Karely Ruiz, una chica que hoy en día tiene una cuenta de Only Fans.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.