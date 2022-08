Entre lágrimas, Raúl Araiza regresa a "Hoy" y acepta su triste realidad

El "Negro" Araiza vuelve a "Hoy" tras ser internado en clínica de rehabilitación

"El sufrimiento es lo que te lleva a pedir ayuda". De tal manera Raúl Araiza reapareció en el "Programa Hoy" tras una lagra ausencia y contrario a lo que se esperaba habló de los motivos de su ausencia.

Al borde de las lágrimas el presentador de televisión habló de lo difícil que ha sido el proceso de su rehabilitación, aclarando que necesitaba ayuda de inmediato.

De tal manera que la ausencia del "Negro" Araiza de "Hoy" fue debido a una recaída en el alcohlismo, aceptando que tocó fondo y pidió a gritos que le ayudaran.

El reconocido conductor y actor de televisión regresó a las pantalla del "Programa Hoy" luego de una larga ausencia para tratar su problema de alcoholismo.

Visiblemente afectado el "Negro" abrió su corazón y reconoció que el mejor momento para pedir ayuda es cuando te das cuenta de que empieza la sensación de ya no querer sentir, no querer sufrir, cuando se busca adormecer esas emociones:

“Cuando pedir ayuda, somos una familia aquí… básicamente es cuando lo que te dice el alma, es cuando quieres dejar de sufrir. Lo que no quieres es sentir, cómo no sientes, adormeciendo esos sentimientos. Hay gente se lo come, fuma, bebe, lo vomita. Porque no hay un autoconocimiento, que es lo que fui hacer”, indicó Raúl.

Además Araiza habló que muchas veces en el trabajo se le puede ver feliz, pero que al final del día la realidad es otra y uno tiene que ser sincero con su público.

“El chiste es no sentir. En mi caso, este trabajo aquí, tenemos diferentes temas emocionales, pero lo que tenemos que hacer aquí es dar una buena cara, siempre para nuestro público. Explicando y dando y tapando lo que realmente tenemos”, añadió el presentador.

¿Como inició el problema de Raúl Araiza?

Sobre el trasfondo en la lucha contra el alcohlismo, el presentador señaló que todo inició desde mnuy joven y que los problemas familiares tuvieron mucha influencia en ello.

“El vacío que yo tenía, esa ausencia, es abandono de padre. La fantasía de todo adicto es tener el reconocimiento de todo padre, que no me besó lo suficiente, me dio el amor como é podía. Mi padre fue hombre sin amor. Yo viví todo esto sin amor, luego me manda cuatro años fuera de México, sin yo entender el exilio. Porque mi papá hacía tantas comparaciones con mi hermano y no tiene la culpa el gordito, yo llego y tengo contacto con la sustancia y dije aquí soy, se volvió mi mejor amigo, me dio servicio”, confesó el presenatdor.

Visiblemente afectados con Raúl Araiza, sus compañeros le externaron su apoyo, haciéndole saber que no importa cuántas veces pero que siempre contarán con ellos.

