Entre lagrimas Michelle Salas le manda tremenda indirecta a Luis Miguel

En un video emotivo Michelle Salas parece indicar que le mandó un mensaje a Luis Miguel, ¿por qué fue el mensaje?, con motivo de su cumpleaños, Michelle Salas, a través de un vlog en HOLA!4u, la guapa modelo como muy pocas veces abrió su corazón para agradecer por este nuevo año de vida, sin embargo, rompió en llanto al tocar un sensible tema.

Michelle destacó que durante esta etapa descubrió gente que le dio más preferencia a la fama que al aspecto sentimental, muchos usuarios comentaron que se refería a su padre Luis Miguel.

“En verdad este año ha sido fuerte, ha habido cosas que me han dolido mucho, que me han sorprendido mucho, que me he dado cuenta de realmente la gente a lo que va, que a veces es más importante la fama, el dinero, y lamentablemente pues estamos rodeados en el mundo de gente así”, mencionó.