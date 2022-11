Entre lágrimas Laura Flores revela que su esposo está hospitalizado ¿Está grave?

Laura Flores es una de las actrices y conductoras mexicanas más conocidas del país, pues a lo largo de varios años de trayectoria se ha ganado el cariño del público al aparecer en telenovelas como La pícara soñadora, Marisol o Gotita de Amor.

Sin embargo parece ser que la talentosa actriz está pasando por un momento difícil pues ha hecho saber que su esposo se está enfrentando a un problema de salud.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, hace unos meses la famosa fue criticada por su edad; sin embargo ahora se encuentra muy triste debido al estado de salud de su esposa.

Esposo de Laura Flores es hospitalizado

Fue a través de las cámaras de Ventaneando donde la famosa Laura Flores dio a conocer que su marido Matthew Flannery, se encuentra muy delicado de salud y actualmente está internado en un hospital de Miami, Florida.

En entrevista para el medio de comunicación, la actriz confesó que su esposo se encuentra muy delicado y que desafortunadamente no es la primera ocasión en la que su salud se ha visto deteriorada.

“Mi esposo está super enfermo. No está bien de salud. De hecho, no es la primera vez, desde que me casé con él hace más de tres años, ha ido a parar al hospital en varias ocasiones. Lo que pasa es que, en esta ocasión, está más delicado”, expresó.

¿Qué enfermedad tiene el esposo de Laura Flores?

Matthew y Laura Flores

De acuerdo con Flores, su pareja padece de una enfermedad común variable de inmunodeficiencia, lo que ocasiona que no tenga suficientes defensas para proteger su cuerpo de diversas enfermedades.

“Sus glóbulos blancos no son suficientes, su organismo no produce los suficientes anticuerpos para pelear contra distintas enfermedades, reacciones o virus. Es algo congénito, es algo que viene de familia”.

Actualmente Matthew se encuentra bajo tratamiento que le ayuda a subir los niveles de glóbulos blancos en sangre, aunque indicó que es un tratamiento caro y a veces difícil de conseguir.

“A veces no es suficiente. Es un tratamiento que cuesta aproximadamente 7 mil dólares al mes (un poco más de 136 mil pesos). Gracias a Dios, en este caso, mi marido tiene un seguro de gastos médicos que se los da”

La hospitalización de su pareja se debió a una insuficiencia pancréatica y un problema con el duodeno, entre llanto la famosa afirmó que esta situación le ha afectado pero que intenta mantenerse fuerte por su pareja, quien le ha dicho que ella es “su fuerza”.

“Matthew siempre me dice que soy su fuerza, entonces él me necesita. Tengo que estar fuerte, es todo lo que te puedo decir. Mis hijos lo ven como una imagen paterna y, aunque no es su papá y lo saben, no les gusta ver a Matthew decaído y sumamente delgado, débil”, dijo.

